Conecta Magaluf-Mallorca abre las convocatorias de proyectos de ficción para su edición de 2026

Autoridades de Baleares en un acto de Conecta Magaluf-Mallorca. - CAIB

PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Conecta Magaluf-Mallorca ha abierto las convocatorias internacionales de proyectos de ficción para su edición de 2026, que se celebrará del 25 al 28 de mayo en la playa de Magaluf (Calviá).

En total, según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, son cuatro las convocatorias internacionales, todas ellas dirigidas a proyectos de ficción en fase de desarrollo.

Entre ellas, el 'Pitch Drama Series', destinada a series y miniseries de ficción para televisión de cualquier subgénero, con entre cuatro y 13 episodios por temporada, y el 'Pitch Comedy Series', enfocada en proyectos de series y miniseries de comedia para televisión en desarrollo, con la comedia como eje central del relato.

También el 'Pitch Vertical Series', orientada a series verticales o microdramas de ficción creados para consumo móvil en formato 9:16, y el 'Pitch Direct To Streaming Movies', dirigida a largometrajes de ficción en desarrollo concebidos para estreno directo en plataformas de 'streaming'.

Los proyectos finalistas serán seleccionados por comités editoriales formados por expertos internacionales y se anunciarán en abril de 2026. Los criterios de evaluación incluirán la calidad artística y la originalidad, el grado de desarrollo del proyecto, su potencial internacional, la financiación comprometida y la capacidad de conectar con nuevas audiencias.

Los proyectos con vinculación directa con Baleares recibirán puntuación adicional. Los seleccionados deberán asistir presencialmente a Conecta Magaluf-Mallorca, donde participarán en ensayos, sesiones de 'pitch', reuniones 'one-to-one' y actividades profesionales. La organización cubrirá la acreditación y tres noches de alojamiento para un representante de cada proyecto finalista.

También se ha abierto el proceso de acreditaciones profesionales, que estarán abiertas hasta el 1 de abril.

PRESENTACIÓN EN BERLÍN

En el año de su décimo aniversario, el mercado presentará las claves de su próxima edición en el European Film Market (EFM) de Berlín, prevista para el 13 de febrero.

En el marco del EFM, el mercado reunirá a profesionales de la industria en un acto que contará con la intervención del secretario autonómico de Cultura y Deportes del Govern, Pedro Vidal Montserrat; del alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; y de la directora del evento, Géraldine Gonard.