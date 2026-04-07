Confirman la prisión provisional para la condenada por asesinar a su bebé tirándola a un contenedor en Mallorca

La mujer condenada por asesinar a su bebé arrojándola a un contenedor, de espaldas y escolatada por dos agentes de la Policía Nacional, a su llegada este martes a la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado el ingreso en prisión provisional de la mujer condenada a prisión permanente revisable por asesinar a su bebé recién nacida arrojándola a un contenedor en Porto Cristo (Mallorca).

Lo ha decidido en el transcurso de la vista celebrada la mañana de este martes para revisar la situación procesal de la mujer, quien ya se encontraba en prisión provisional desde que fue arrestada la semana pasada tras unos diez días fugada.

La magistrada ha ratificado la medida cautelar dictada el pasado jueves por un juzgado de Manacor y ha decidido que la condenada permanezca en la cárcel mientras el procedimiento sigue su curso, pues la defensa ya anunció en su día su intención de recurrirla.

La mujer y dos tíos de la víctima fueron juzgados a finales de marzo en la Audiencia de Baleares por un jurado popular, que les consideró culpables de los hechos que se le imputaban.

Mientras que la madre y el tío fueron condenados a prisión permanente revisable como autores de un delito de asesinato, la tía recibió una pena de multa por un delito de omisión del deber de socorro.

No obstante, la madre, quien se encontraba en libertad provisional durante el transcurso del juicio al existir dos informes periciales "totalmente contradictorios", no se presentó a la lectura del veredicto, que tuvo lugar el pasado 22 de marzo.

A raíz de ello se dictó una orden de busca y captura en su contra y la Policía Nacional y la Guardia Civil abrieron una investigación conjunta para tratar de dar con su paradero que se prolongó durante cerca de dos semanas.

Pasados unos días, los agentes la localizaron en las proximidades de la localidad de Montuïri, según indicaron a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas.

Establecieron un dispositivo de vigilancia que se prolongó durante aproximadamente 48 horas y, al sentir la presión policial, la condenada decidió salir de su escondite para desplazarse hasta Manacor.

Los investigadores la siguieron hasta allí, el mismo municipio donde arrojó a su bebé recién nacida a un contenedor y le causó la muerte, y la noche del pasado miércoles la detuvieron en virtud de la orden judicial.

Al día siguiente, una jueza de Manacor dictó su ingreso en prisión provisional a la espera de que se celebrara la vista de este martes, en la que se ha decidido que siga en prisión para empezar a cumplir su condena a prisión permanente revisable.

LA ABOCARON A "UNA MUERTE SEGURA"

Los hechos tuvieron lugar el 3 de noviembre de 2023, cuando la madre, embarazada de 26 o 27 semanas, se puso de parto en el interior de un vehículo en el que viajaba junto a los otros dos condenados.

Después de dar a la luz, y a pesar de encontrarse en las inmediaciones de un centro hospitalario, entregó el cuerpo del neonato al hombre para que lo arrojara a un contenedor próximo y huyeron del lugar.

En la sentencia por la que condenó a la madre y a su cuñado a prisión permanente revisable como autores de un delito de asesinato, la magistrada sostuvo que su conducta "estuvo guiada por el desafecto y el deseo de poner fin a la situación", ya que pudieron solicitar la presencia de una ambulancia para ser trasladada a un hospital.

Por lo tanto, consideró demostrado que pretendían "desembarazarse" de la bebé y llevaron a cabo todos los actos que tuvieron a su alcance para conseguir su propósito. "Abandonar a una neonata prematura en un contenedor de basura, dejándola a su suerte, con una climatología adversa, supone abocarla a una muerte segura", subrayó.

La magistrada concluyó respecto a la madre y su cuñado que "pretendían provocar la muerte de la neonata" y apuntó a un ánimo "particularmente ruin, perverso, cobarde o traicionero".