El Congreso aprueba una enmienda para que Govern y Consells se puedan pronunciar en la gestión de los aeropuertos

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde la enmienda del PP a la Ley de Navegación Aérea para dar voz a los consells y el Govern en las decisiones que tome Aena respecto a los aeropuertos de la Comunidad.

El portavoz adjunto José Vicente Marí ha explicado que esta enmienda, que fue "ampliamente apoyada" por el Senado la semana pasada y lo ha sido también hoy en el Congreso, viene a confirmar el hecho de que el PP "trabaja los temas que interesan en Baleares y es capaz de sacarlos adelante, frente al Gobierno socialista", según ha explicado en un comunicado.

De este modo, ha indicado que el PP es partidario de que, en el marco del Estado autonómico, las administraciones puedan participar ayudando en las decisiones que se adoptan en los aeropuertos, al igual que ocurre con los puertos del Estado, por lo que ha considerado "muy importante" que haya sido aprobada y que la ley recoja este hecho.

"Fruto de ello, el PP en el Senado introdujo una enmienda por la cual AENA tiene que tener en cuenta y consultar a Govern y Consells respecto de la elaboración del documento de regulación aeronáutica, en el que se establecen las condiciones mínimas y las cuestiones relativas a los servicios y operaciones aeroportuarias", ha concluido Marí.