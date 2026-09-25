El Congreso de los Diputados debatirá sobre la nueva torre de control del aeropuerto de Menorca

Dos hombres señalan la torre de control del aeropuerto de Menorca. - SUMAR

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes una iniciativa de Sumar para construir una nueva torre de control en el aeropuerto de Menorca.

El representante de Unidas Podemos en el Parlament, José María García, ha señalado este viernes en rueda de prensa que ha presentado esta cuestión en la cámara balear "en diversas ocasiones" y este martes se ha aprobado una proposición no de ley (PNL) en este sentido.

En un comunicado, la formación ha indicado que ahora llevará esta misma propuesta a la Cámara Baja, por lo que García ha pedido a los diferentes grupos políticos que voten a favor de esta petición para garantizar la seguridad aérea, laboral y social de Menorca.

La torre de control del aeropuerto de Menorca fue construida en 1968 y entró en funcionamiento el 1969. En 2009 el plan director del aeropuerto de Menorca plasmaba las necesidades de renovar esta infraestructura por "no contar con las dimensiones adecuadas para alojar tanto los puesto de trabajo, como los espacios necesarios para albergar nuevas instalaciones y sistemas técnicos de control".

Sumar se ha hecho eco de informaciones de la prensa local que hablaban en 2010 de un proyecto de nueva torre que "nunca se llegó a realizar". En el año 2014, Aena encargó a la empresa Incosa un estudio sobre el estado de la torre de control, manifestando que la vida operativa de la misma era entre cinco y diez años. Actualmente, en 2026 ya ha expirado esa fecha de estimación de vida útil máxima.

La formación sostiene que es "imposible" que un plazo breve de tiempo funcione el proyecto de torre remota que Enaire preveía en 2020 en los aeropuertos de Vigo y Menorca.

Además, en la PNL se trata de reflejar que las inversiones en restauraciones por parte de Aena en la actual torre de control de Menorca "no dejan de ser parches" y que presenta "problemas estructurales serios que se agravan día tras día".

Finalmente, la PNL pide al Gobierno que paralice la torre remota, que construya una nueva torre física y que asegure la plantilla mínima en el aeropuerto de Menorca.