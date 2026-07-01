El Consejo Económico y Social presenta a Prohens la memoria de 2025

El CES presenta a Prohens la memoria de 2025. - CAIB

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido en audiencia al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Francesc Fiol, que le ha presentado la Memoria correspondiente al año 2025.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, también ha asistido al encuentro.

Igualmente, han estado presentes la secretaria general del CES, Pilar Torrebella; el presidente de la Comisión de Trabajo para la Elaboración de la Memoria, Carles Mulet, y el director de la Memoria, Jaume Rosselló.

Está previsto que la memoria, que destaca el crecimiento sólido de las Islas impulsado por el sector servicios y, por contra, la presión sostenida del coste de la vida y la vivienda, que erosiona la capacidad de gasto y dificulta el acceso a servicios básicos, se presente la semana que viene.