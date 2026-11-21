El Consejo Pesquero de Baleares analiza dos proyectos sobre gestión de recursos marinos y conservación de tiburones - CAIB

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Pesquero de Baleares ha celebrado este sábado su 39ª sesión ordinaria, centrada en la investigación científica aplicada a la gestión de los recursos pesqueros, la conservación de especies marinas vulnerables y las principales cuestiones que afectan al sector.

La reunión, que ha tenido lugar en la sede de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, ha sido presidida por Miquel Socias y ha contado con la asistencia del conseller, Joan Simonet, y del director general de Pesca, Antoni M. Grau.

Entre los principales asuntos que se han tratado destacan los resultados del proyecto 'Petits Taurons - Acció Stellaris', dedicado a la conservación del alitán (Scyliorhinus stellaris), y los avances del proyecto Remar, que desarrolla herramientas científicas para mejorar el conocimiento de las pesquerías y facilitar la toma de decisiones en materia de gestión pesquera.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el primero de los proyectos ha permitido liberar un total de 390 ejemplares en diferentes puntos del litoral de Mallorca, 212 en Cabrera, 62 en la bahía de Palma, 58 en el Ponent de Mallorca, 38 en Sa Dragonera y 20 en Sóller.

Durante el desarrollo del programa se han registrado 1.372 huevos, de los cuales 631 han llegado a eclosionar, con una tasa de éxito del 46%. La supervivencia de los ejemplares nacidos en cautividad durante la fase de cría ha sido del 89,4%, mientras que actualmente 187 juveniles permanecen en los centros de cría hasta que alcancen las condiciones adecuadas para ser liberados.

Otro de los resultados relevantes es la documentación de 11 recapturas de ejemplares, algunas más de dos años después de su liberación. Estos datos han permitido confirmar la supervivencia de determinados individuos en el medio natural y obtener información sobre la evolución de los animales una vez reintroducidos.

Además de las actuaciones de cría y liberación, el proyecto ha permitido desarrollar protocolos de reproducción, cría y seguimiento, así como ampliar el conocimiento científico sobre la conservación de tiburones y rayas en el Mediterráneo.

Sobre el segundo de los proyectos, desarrollado por el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea, CSIC-UIB), la Conselleria ha explicado que combina datos de capturas, sistemas de localización de embarcaciones, observadores científicos y herramientas de inteligencia artificial para conocer con mayor precisión dónde, cuánto y cómo se pesca, así como para evaluar los efectos de las medidas de gestión sobre los recursos marinos.

Entre los resultados presentados destacan los primeros estudios sobre los efectos de las reservas marinas en la actividad pesquera. En concreto, los datos obtenidos en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca muestran efectos positivos sobre los rendimientos pesqueros, especialmente en las zonas con un mayor grado de protección.

El proyecto también incorpora nuevas herramientas tecnológicas, como el análisis de los datos de las denominadas cajas verdes, que permiten reconstruir las operaciones de pesca y estudiar el esfuerzo pesquero con mayor precisión espacial y temporal. Asimismo, se desarrollan sistemas de inteligencia artificial capaces de analizar imágenes de las capturas en la lonja y obtener automáticamente información sobre el número y el tamaño de los peces.

En cuanto al seguimiento de las pesquerías, Remar estudia especies de interés comercial como la langosta, el caramel, el chanquete y la llampuga. Entre los trabajos realizados destaca un estudio sobre la pesca de la langosta con la participación de cinco embarcaciones y el análisis de 999 nasas.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su segunda fase, correspondiente al periodo 2025-2027, centrada en consolidar los sistemas de seguimiento, incorporar nuevas pesquerías y mejorar los modelos científicos. Los trabajos también incluyen el desarrollo de un visor de información pesquera que integra mapas de actividad, rendimientos, tallas y datos ambientales para facilitar su análisis.

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA

Durante la reunión también se ha presentado un resumen de las principales actuaciones de la Dirección General de Pesca a lo largo de 2026, tanto en el ámbito de la pesca profesional y recreativa como en materia de normativa, vigilancia, inspección y gestión de las reservas marinas.

Entre las cuestiones expuestas figuran las modificaciones normativas relacionadas con la gestión pesquera, el seguimiento de los planes de gestión de las diferentes pesquerías y los trabajos vinculados a la conservación de los recursos marinos.

En cuanto a la pesca recreativa, los datos presentados reflejan un incremento de las declaraciones de capturas entre los meses de enero y septiembre, que han pasado de 769 en 2025 a 903 en 2026, un 17,5 % más. Estas declaraciones constituyen una fuente de información para conocer mejor la actividad pesquera y facilitar el seguimiento de los recursos marinos.

La sesión también ha tratado las actuaciones de control de la pesca profesional, la higiene y la trazabilidad de los productos pesqueros, así como los mecanismos de cogestión que permiten incorporar al sector y a la comunidad científica en la toma de decisiones.

PARQUES DE BATERÍAS EN POLLENÇA

A petición de la Cofradía de Pescadores del Port de Pollença, con el apoyo de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, el Consejo Pesquero ha incluido en el orden del día los proyectos de instalación de cuatro parques de almacenamiento de energía con baterías de ion-litio previstos en el municipio de Pollença.

Las cofradías han trasladado su preocupación por la ubicación prevista de estas instalaciones y por los posibles efectos que un accidente o un episodio de contaminación podría tener sobre la bahía de Pollença, los ecosistemas marinos y la actividad de la flota pesquera profesional que opera en esta zona.

Esta cuestión ya había sido planteada por el sector en la sesión anterior del Consell Pesquer. Ante la preocupación expresada por las cofradías, los miembros del Consell han analizado y debatido los posibles efectos de estas instalaciones y han acordado manifestar el rechazo del Consejo a los proyectos previstos.