El Consell abre 1.500 plazas para las personas mayores de las salidas deportivas 'Viu en comunitat!'

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca abre 1.500 plazas para las personas mayores de las salidas deportivas 'Viu en comunitat!'.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que estrena nuevas propuestas deportivas para las personas mayores de 65 años o jubiladas: una quincena de salidas activas en grupo que pertenecen al bloque 'Viu en comunitat!', que la institución pone en marcha el mes de noviembre.

Así se abren las inscripciones, en grupo o individuales, que llegarán a 1.500 personas e incluyen actividades náuticas, como bici de agua o bote dragón, o salidas senderistas a parajes naturales, como una caminata a la finca pública de Son Real, con una visita a la necrópolis incluida.

Este nuevo paquete de 'Viu en comunitat!' incluye actividades organizadas por el Consell para hacer en grupo en espacios emblemáticos o singulares, que la institución pone al alcance de los ayuntamientos, asociaciones de tercera edad y otras entidades, y también abiertas a la población en general. Los encuentros, con el aliciente deportivo, tienen la finalidad de fomentar un envejecimiento saludable y potenciar la socialización de las personas mayores, y ponen el foco en la naturaleza como pista de fondo.

El vicepresidente segundo del Consell y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado que "el Consell hace una apuesta firme por la promoción de la salud y la vida activa entre las personas mayores desde el ámbito deportivo, puesto que actualmente hay un crecimiento de la curva de edad y, este colectivo, llega en plena forma a la edad de jubilación". "Por eso" desde el Consell "se invertirán 950.000 euros cada año", ha avanzado.

Además, Bestard ha añadido que "el fomento de la salud entre las personas mayores es básico si se tiene en cuenta que el 2030, dentro de un breve plazo de tiempo, un 30 por ciento de la población será mayor de 65 años".