El Consell abre este domingo el plazo de solicitud de ayudas para proyectos de participación ciudadana

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, y la directora insular de Juventud y Participación, junto a alcaldes y responsables municipales - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca abrirá este domingo, 25 de enero, el plazo de solicitud de ayudas para proyectos de participación ciudadana, dotadas con 155.000 euros, y lo prolongará hasta el 23 de febrero.

Según han informado desde el Consell este sábado, en una nota de prensa, la institución insular ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones destinada a apoyar proyectos de participación ciudadana que se desarrollen en Mallorca.

Esta línea de ayudas tiene como finalidad reforzar los procesos de debate, deliberación e implicación activa de la ciudadanía en los asuntos colectivos.

La convocatoria respalda iniciativas que promuevan una participación real y estructurada, con capacidad de incidir en el desarrollo comunitario y en la mejora de las políticas públicas, favoreciendo una sociedad más cohesionada y comprometida con el bien común.

Las ayudas se articulan en dos líneas diferenciadas. Por un lado, una línea destinada a los ayuntamientos de Mallorca de menos de 60.000 habitantes, dotada con 100.000 euros. Por otro, una línea dirigida a las asociaciones sin ánimo de lucro con domicilio en Mallorca, con una dotación de 55.000 euros.

Se subvencionarán proyectos que favorezcan el trabajo conjunto entre administración y ciudadanía, que generen espacios de debate y toma de decisiones, que promuevan la colaboración entre entidades y que contribuyan a mejorar o crear canales de participación ciudadana.

El plazo para presentar solicitudes es de 30 días naturales, desde este domingo, 25 de enero, hasta el próximo 23 de febrero, y deberán tramitarse a través del registro electrónico del Consell.

Toda la información relativa a los requisitos, la documentación y el procedimiento de solicitud puede consultarse en la sede electrónica de la institución insular.