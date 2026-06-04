El Consell Balear del Agua valida las líneas estratégicas del Plan Hidrológico 2027-2033

Reunión del Consell Balear del Agua. - CAIB

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell Balear del Agua ha validado la versión definitiva del Esquema de Temas Importantes (ETI), el documento que establece las principales prioridades y líneas estratégicas que deben guiar la redacción del futuro Plan Hidrológico 2027-2033.

Con este paso, ha indicado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, se culmina una fase del proceso de planificación hidrológica y se avanza hacia la elaboración del nuevo plan.

El ETI forma parte del proceso de planificación hidrológica, que se inicia cuatro años antes de la aprobación del plan e incluye diversas fases. Esta etapa intermedia sirve para tratar de identificar los principales problemas relacionados con el agua, tanto actuales como futuros, así como las alternativas de actuación y las decisiones que deben configurar el nuevo Plan Hidrológico.

El contenido se estructura en una memoria general y 13 fichas temáticas, correspondientes a los principales ámbitos de gestión del agua como la sobreexplotación de los acuíferos, la intrusión salina, la calidad de las masas de agua, la reutilización, las infraestructuras de saneamiento o los efectos del cambio climático.

El ETI ha estado en exposición pública durante seis meses y ha contado con 13 talleres participativos, uno por cada tema, con el objetivo de recoger aportaciones de la ciudadanía, las entidades y los sectores económicos. La reunión de este jueves ha servido para presentar los contenidos incorporados tras este proceso de participación.

"Este documento es esencial para orientar las decisiones que deben marcar la gestión del agua en los próximos años y para garantizar una planificación rigurosa y participada", ha dicho el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente.