El Consell celebra Santa Cecilia con un gran concierto en el Teatre Principal de Palma

El Consell de Mallorca ha celebrado Santa Cecilia con un gran concierto en el Teatre Principal de Palma.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que la Banda de Música de Felanitx y Do Natural ofrecieron este domingo una actuación especial por el Día de la Música que llenó la Sala Pública.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, destacó que "el Teatre Principal se llenó hasta la bandera para disfrutar de un concierto único. Un encuentro entre tradición, creatividad y un talento extraordinario, para celebrar lo que se tiene en Mallorca".

"Esta versión sinfónica del disco 'A laudes' ha demostrado cómo la música puede reinventarse sin perder la esencia, cómo puede emocionar, sorprender y, sobre todo, unir en una tarde tan especial. La música es el lenguaje universal que une a todas las culturas", añadió el presidente Galmés.

Este concierto supuso una revisión sinfónica del disco 'A laudes', un trabajo que recoge seis temas propios, tres versiones y una pieza popular, donde conviven ritmos tradicionales de Mallorca con influencias balcánicas, orientales y medievales, además de toques de swing y otras texturas sorprendentes.

'A laudes', que Do Natural lanzó en noviembre de 2021 con el sello discográfico Blau, es una propuesta fresca y emotiva, con arreglos y armonías que transmiten alegría, esperanza y un sonido muy personal.

En esta versión sinfónica, la riqueza tímbrica de la banda de música amplifica el universo sonoro de Do Natural y abre nuevas lecturas de su repertorio. La expresión 'arribar a laudes' significa llegar tarde. Pero este concierto llega en el momento justo, han reivindicado desde el Consell: un encuentro vibrante entre la tradición y la innovación, entre el folk y el mundo sinfónico, que conecta al público con sonoridades de todas partes. Las adaptaciones han estado a cargo de los compositores Biel Oliver y Víctor Ferragut.

El concierto, que agotó prácticamente todas las entradas, contó además con el servicio Principal Menut, un servicio de ludoteca gratuito con personal especializado.