El Consell celebra la Semana Europea de Prevención de Residuos con 27 actividades centradas en los aparatos eléctricos

Cartel de la Semana Europea de Prevención de Residuos - CONSELL DE MALLROCA

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell celebrará una nueva edición de la Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR) 2025 que tendrá lugar entre el 22 y el 30 de noviembre, y que este año promueve acciones de reutilización, reparación y reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Según ha informado la institución insular, este año ha colaborado con la Fundació Deixalles en la organización del programa con 27 actividades dirigidas a todos los públicos y distribuidas por diversos municipios de la isla. El objetivo es promover hábitos de prevención, reutilización y reparación, con la finalidad de convertir residuos en recursos.

Mallorca acogerá talleres de cocina en vivo, cuentacuentos y talleres prácticos de reparación de pequeños electrodomésticos para sensibilizar a la ciudadanía sobre la reducción y la gestión correcta de residuos.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado que con estas actividades pretenden "concienciar a la ciudadanía sobre una gestión eficiente de los aparatos eléctricos y ofrecerles recursos para alargar su vida útil".

Asimismo, Bestard ha señalado que las acciones previstas para esta semana se desarrollarán en centros educativos, mercados locales, bibliotecas municipales y en el centro Deixalles de Inca, conectando diversos colectivos y grupos de edades, "con el objetivo de lograr la implicación social en la gestión correcta de uno de los tipos de residuos que están en expansión".

PROGRAMACIÓN

La Semana empezará el 22 de noviembre en Corner 8 Santa Catalina, con un taller de cocina de aprovechamiento, de las 11.00 a las 13.00 horas y que utilizará ingredientes locales.

Este año destacan los seis talleres de reparación en el centro Deixalles Inca, especializado en la recuperación y reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Los participantes podrán conocer de primera mano cómo se gestionan esos residuos y aprender a hacer reparaciones sencillas y útiles.

El martes 25 de noviembre, el taller de Deixalles en Inca abrirá sus puertas al público general para que quien lo desee pueda visitar las instalaciones. La programación se completa con diecisiete sesiones de cuentacuentos infantiles en bibliotecas municipales y centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP) de la Isla.