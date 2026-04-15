El Consell cierra la exposición pública de la ley de la Serra tras reunirse con medio centenar de personas y entidades. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha cerrado el periodo de exposición pública y presentación de alegaciones de la futura Ley de la Serra de Tramuntana, tras mantener reuniones con más de 50 entidades y personas vinculadas al territorio, así como con todos los municipios, con el objetivo de enriquecer el contenido de la norma.

Esta fase ha puesto el foco en escuchar a los distintos sectores que conviven en la Serra de Tramuntana una vez presentado el anteproyecto, con la voluntad de incorporar su experiencia y conocimiento en la definición del texto, según ha indicado la institución insular en un comunicado.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, junto con el director insular de la Serra de Tramuntana, Toni Solivellas, y el gerente del Consorcio Serra de Tramuntana, Lluís Vallcaneras, han mantenido encuentros con entidades ambientales, culturales, deportivas y de custodia del territorio, así como con empresas con el Distintiu Serra y con todas aquellas personas que lo han solicitado, para conocer de primera mano sus propuestas y valoraciones.

Fuster ha destacado que la Serra de Tramuntana es un espacio vivo, con una gran diversidad, y la ley quiere integrar esta realidad. En este sentido, ha agradecido a todas aquellas personas y entidades que han dedicado su tiempo a analizar la propuesta y a realizar aportaciones desde los distintos sectores, contribuyendo a mejorar y enriquecer el texto.

Además, el conseller insular ha subrayado que las alegaciones no son solo un trámite, sino una herramienta real para ajustar, completar y reforzar la norma.

Asimismo, ha recordado que el plazo de alegaciones, que ha tenido una duración de dos meses, el doble que en la legislatura anterior, ha permitido ampliar la participación y garantizar un proceso más completo y abierto.

En el marco de esta ronda de reuniones, se han recogido aportaciones, aclarado contenidos del anteproyecto y compartido con cada sector los aspectos de la norma que les afectan directamente, contribuyendo, así, en la mejora del texto.