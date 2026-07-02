El Consell Consultiu de Baleares emitió 112 dictámenes en 2025, la mayoría sobre responsabilidad patrimonial

Presentación de la memoria de actividades del Consell Consultiu en el Consolat de Mar - EUROPA PRESS

PALMA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell Consultiu de Baleares recibió en 2025 un total de 133 consultas y emitió 112 dictámenes, de los que más de la mitad (65) fueron sobre responsabilidad patrimonial.

Así se desprende de la memoria del órgano correspondiente al año pasado, que el presidente del órgano consultivo, Felio José Bauzá, ha entregado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, en el Consolat de Mar.

Precisamente sobre responsabilidad patrimonial, Bauzá ha subrayado que en muchas ocasiones el Consell Consultiu se encuentra con que estas reclamaciones "no llevan pruebas de peritaje suficientes" para hacer una valoración.

"Nos gustaría que vinieran más fundamentadas", ha señalado durante su discurso, en el que también ha sugerido a las entidades consultantes que eviten reproducir contenidos que ya se incluyen en leyes estatales o autonómicas.