El Consell d'Eivissa expedienta a dos taxis por prestar servicio con precios pactados de 75 y 100 euros sin taxímetro - CONSELL D'EIVISSA

PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha iniciado expedientes a dos taxis por prestar servicio con precios pactados previamente de 75 y 100 euros al margen del taxímetro.

Según ha informado la institución insular en una nota de prensa, los hechos se constataron la pasada noche durante un dispositivo especial de inspección tras recibir indicios de que determinados taxis podían estar aplicando tarifas contrarias a la normativa.

En el primer caso, el vehículo circulaba con el taxímetro apagado y que había acordado un precio de 75 euros para realizar un trayecto entre un local de ocio de Sant Josep de sa Talaia y Sant Antoni de Portmany.

Asimismo, los inspectores comprobaron como un segundo taxi hacía un recorrido similar por el que había pactado previamente un precio de 100 euros.

El Consell ha iniciado los expedientes correspondientes a partir de las comprobaciones de los inspectores y de las declaraciones de los usuarios afectados. Los titulares de las licencias pueden ser sancionados con 401 cada uno.

El director insular de Transportes, Roberto Algaba, ha pedido responsabilidad a los profesionales del sector y ha recordado que estas prácticas perjudican la imagen del conjunto del servicio.

"Pedimos a los titulares de las licencias que controlen este tipo de actuaciones", ha reclamado, a la vez que ha asegurado que se trata de comportamientos puntuales, pero que perjudican la inmensa mayoría de los taxistas de la isla.

Además, ha lamentado que estas conductas obliguen a destinar recursos públicos al control de un servicio regulado, subrayando que el Consell está haciendo un esfuerzo presupuestario y de personal "muy importante" para combatir el transporte ilegal y que "es una lástima" tener que destinar también medios a controlar a los que "deberían ser los primeros en dar ejemplo".