El Consell destina 70.000 euros a la digitalización del archivo histórico del Santuario de Lluc

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, en una visita al archivo del santuario de Lluc - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha remarcado este miércoles su apuesta por la conservación del archivo histórico Santuario de Lluc y ha recordado que ha duplicado la partida presupuestaria destinada a su digitalización, pasándola de 35.000 a 70.000 euros.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompañado por la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y por el alcalde de Escorca, Antoni Solivellas, han visitado este fondo documental este miércoles.

El archivo conserva más de 10.000 pergaminos, hojas y documentos, el más antiguo de los cuales data de 1244. Éstos relatan siglos de historia de Mallorca y han sido consultados por investigadores de todo el mundo. Entre sus piezas destacan los libros del Priorato, que testimonian la existencia de una escuela mixta en Lluc en el siglo XVI, y una colección de partituras de los siglos XVII y XVIII utilizadas por la Escolanía de los Blauets.

Durante la visita, Galmés ha destacado que el Consell de Mallorca tiene la responsabilidad de velar por la conservación del patrimonio histórico y cultural, "y el archivo de Lluc es una joya que debemos preservar y poner al alcance de las futuras generaciones".

Precisamente, el Consell de Mallorca ya anunció hace un año la duplicación de la partida presupuestaria destinada al Santuario de Lluc, para garantizar el mantenimiento y la digitalización de este legado y Galmés ha informado que esta ampliación también incluye a la escolanía.

Por su parte, la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha subrayado la importancia de continuar con las tareas de conservación, ordenación y digitalización, "imprescindibles para garantizar la protección de estos fondos y, al mismo tiempo, facilitar su acceso y difusión".