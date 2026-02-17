El Consell entrega a Estellencs los documentos para que inicie su primer plan general de urbanismo

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha entregado hoy al alcalde de Estellencs, Bernat Isern, en la entraga de documentos para iniciar el plan urbanístico del municipio. - CONSELL

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha entregado este martes al alcalde de Estellencs, Bernat Isern, la documentación que permitirá la aprobación inicial del planeamiento urbanístico del municipio.

Este plan general, elaborado por el Consell, incorpora un catálogo de elementos y espacios protegidos que preservan el conjunto histórico de Estellencs, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y añade zonas de aparcamiento, vivienda asequible, instalaciones nuevas e infraestructuras públicas.

Según ha informado en un comunicado el Consell, el objetivo del documento es "poner fin a décadas de vacío normativo" y dotar al municipio de una herramienta urbanística compacta y sostenible, que garantice un uso racional del territorio y respete el patrimonio de la Serra de Tramuntana y el paisaje.

Se trata de la primera normativa propia con la que el municipio regulará su territorio, ya que hasta ahora se aplicaban las Directrices de Ordenación Territorial de 1999, vigentes en los municipios que carecen de planeamiento propio.

El Plan General integra el catálogo de elementos y espacios protegidos, así como el Plan Especial para la preservación del conjunto histórico de Estellencs, declarado BIC.

Asimismo, el documento contempla medidas para dar respuesta a las necesidades de la población, con la previsión de nuevos espacios de aparcamiento, infraestructuras para mejorar la movilidad, suelo destinado a vivienda y una nueva ubicación para la depuradora y el depósito municipal de agua.

Galmés ha señalado que durante la redacción del plan se han tenido en cuenta cerca de 400 aportaciones y ha reiterado el compromiso del Consell con los municipios que cuentan con planeamientos urbanísticos obsoletos para que puedan adaptarlos a la normativa vigente.

EL PLAN GENERAL DE ESTELENCS

En concreto, el documento prevé la creación de viales periféricos, como el de sa Síquia, con el objetivo de desviar el tráfico de la carretera Ma-10 y evitar el paso de vehículos por el centro histórico.

También se proyecta un nuevo vial en s'Arraval que priorizará el tránsito peatonal y limitará el acceso a los residentes del barrio. Además, se habilitarán 91 nuevas plazas de aparcamiento en zonas como el torrente de s'Aigua y la entrada de Eusebi Pascual, con el fin de reducir la presión del tráfico en el núcleo urbano.

En materia de vivienda, el Plan General reserva suelo para la construcción de 12 viviendas de protección oficial en el sector urbanizable de sa Síquia, destinadas a jóvenes. Asimismo, se han identificado 23 viviendas desocupadas susceptibles de ser calificadas como protegidas.

En el ámbito de las infraestructuras, se proyecta una nueva ubicación para la depuradora de aguas residuales, con mayor capacidad, y la construcción de un nuevo depósito municipal para garantizar el suministro de agua.

Por último, en materia de patrimonio y paisaje, el documento integra el catálogo de elementos protegidos y el Plan Especial del conjunto histórico, con el objetivo de preservar el tejido ambiental e histórico del municipio, mantener su silueta paisajística y regular estéticamente las edificaciones no catalogadas para garantizar la armonía visual.

El Consell ha recordado que la inversión prevista en el municipio asciende a 5,7 millones de euros, destinados a proyectos como el Plan de Obras y Servicios (POS) o el Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC), además de más de cuatro millones de euros para la reforma de la carretera Andratx-Estellencs.