El Consell de Govern aprueba el proyecto de ley agraria, con especial atención a la gestión del agua

PALMA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el proyecto de ley agraria para mirar al campo como un sector de presente y de futuro y que tiene que contribuir a la diversificación y la sostenibilidad, según ha informado en rueda de prensa desde Menorca la presidenta del Govern, Marga Prohens, que ha explicado que la norma presta especial atención a la gestión del agua, el fomento del producto local y el impulso a la agricultura ecológica.

La líder del Ejecutivo ha definido la aprobación del proyecto de ley como uno de los hitos del último año de legislatura y ha expresado su deseo de que contribuya a la lucha contra el cambio climático, a la supervivencia del sector y al futuro del archipiélago.

"No es una ley del sector, es una ley para el sector", ha subrayado Prohens, que ha reivindicado que el proyecto se ha hecho en consenso con el sector, al tiempo que ha expresado su confianza en que ese consenso llegue también al Parlament, donde podría aprobarse antes de que acabe el año o al principio del segundo periodo de sesiones.

"Sería muy difícil de justificar no salga con amplio apoyo en el Parlament después de que todos se llenen la boca de que hay que apostar por sectores más allá del turismo y de que hay que ayudar al sector primario", ha afirmado Prohens.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha celebrado igualmente el consenso alcanzado y ha subrayado las aportaciones del sector en materia de agua, usos del suelo rústico y fomento del producto local.

Entre las novedades destaca la introducción, por primera vez, de una condición agraria para determinadas nuevas viviendas en suelo rústico, la prioridad de la actividad agraria del uso del agua frente a otros usos en suelo rústico cuando exista competencia para acceder a los recursos hídricos, y el mantenimiento del límite de seis plazas en agroestancias.

El proyecto potencia la transformación de los productos agrarios, la venta directa y los circuitos cortos de comercialización para que una mayor parte del valor de los alimentos pueda quedarse en las explotaciones.