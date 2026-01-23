Consell.- El Govern impugna el cuarto traslado de un menor no acompañado de Canarias a Baleares

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa - CAIB - Archivo

PALMA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la autorización para que la Abogacía de la CAIB interponga un recurso contencioso administrativo ante los juzgados de Canarias contra el traslado y reubicación de un menor migrante no acompañado.

Se trata del cuarto recurso que presenta el Govern a propuestas de traslado de menores extranjeros, según ha indicado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

En estos recursos, el Govern balear alega falta de motivación, incumplimiento de procedimiento y saturación del sistema.

La Abogacía de la CAIB interpuso un recurso contra el traslado de dos menores el pasado mes de octubre, y otro el pasado diciembre.