El Consell incorpora 15 nuevas furgonetas a los Bomberos de Mallorca

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, caminando junto a los nuevos vehículos incorporados a Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado este viernes 15 nuevas furgonetas que se integrarán a la flota de los Bomberos de Mallorca tras una inversión de 421.300 euros.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, la flota de los bomberos se amplía con 14 vehículos del modelo Berlingo Talla M Blue HDi 100 S&S 6 v Plus y uno del modelo Berlingo Van-Furgó XL Diesel 100 CV Manual.

Los nuevos vehículos están equipados de distintas herramientas adaptadas a las exigencias operativas actuales y que se espera que aporten versatilidad, eficiencia en los desplazamientos y un mejor apoyo en la gestión de las intervenciones diarias.

El presidente, Llorenç Galmés, ha destacado que con esta incorporación se refuerza la capacidad de respuesta y se mejoran las condiciones de trabajo del personal de Emergencias.

En este sentido, el director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha explicado estos nuevos recursos "suponen un salto cualitativo en la versatilidad operativa de la flota".