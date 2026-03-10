El Consell de Infancia y Adolescencia de Mallorca celebra una sesión plenaria para avanzar en sus propuestas - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Infancia y Adolescencia de Mallorca (CIAM) ha celebrado una nueva sesión plenaria para avanzar en sus propuestas y compartirlas con representantes de los diferentes departamentos de la institución insular.

Durante la sesión de trabajo previa, los niños y adolescentes que son consellers han preparado el contenido de la jornada y han desarrollado nuevas ideas de cara a la feria participativa que está previsto celebrar el 9 de mayo.

Según ha informado la institución insular, después se ha iniciado formalmente la sesión del CIAM en el salón de plenos del Palau del Consell, en la que ha participado el conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez.

"La preparación de la feria es un ejemplo claro de cómo los niños y niñas pueden impulsar iniciativas para implicar a otros niños, niñas y adolescentes en la construcción de una Mallorca mejor", ha destacado Sánchez.

El conseller insular ha resaltado que el CIAM es una herramienta para que los niños y adolescentes puedan "expresar sus ideas, compartir sus preocupaciones y hacer propuestas para mejorar la isla en la que viven".

"Las instituciones tenemos la responsabilidad de escucharlos y de tener en cuenta su mirada a la hora de diseñar políticas públicas, porque muchas de las decisiones que tomamos afectan directamente a su presente", ha concluido.

En el encuentro también han participado la directora insular de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Apol·lònia Socias; la directora insular de Centros y Programas de Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia, Magdalena Ramis; Patricia Greses, técnica de Políticas de Infancia de Unicef Baleares, así como responsables de diferentes departamentos del Consell, entre otros.

Durante la sesión, algunos consellers que no pudieron asistir al acto de constitución del II Consell de Infancia y Adolescencia han tomado posesión del cargo.

También han expuesto sus reflexiones y propuestas a los representantes de los distintos departamentos del Consell de Mallorca, con el objetivo de seguir avanzando en iniciativas que tengan en cuenta la mirada y las necesidades de los menores.