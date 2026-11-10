El Consell inicia de urgencia las obras para reparar la carretera del Port de Valldemossa

Técnicos del Consell de Mallorca en las tareas de reparación de la carretera del Port de Valldemossa. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha iniciado este martes de urgencia las obras para reparar la carretera de acceso al Port de Valldemossa, la única vía de acceso por la que los residentes de la zona pueden entrar y salir del núcleo urbano.

La institución insular ha detallado en un comunicado que las tareas incluyen acciones de estabilización y mantenimiento en la zona afectada y en los sectores adyacentes. El presupuesto es de unos 200.000 euros y la reparación tiene una duración estimada de 15 días.

La carretera permanecerá cerrada al tráfico durante la ejecución de las obras para garantizar la seguridad de los usuarios y trabajadores. El tráfico estará restringido a los diez residentes de la zona y a los trabajadores y clientes del único restaurante situado en el Port.

Además, sólo se permitirá el paso de vehículos ligeros de menos de 3.500 kilogramos. La carretera que desciende al enclave tenía una intensidad media diaria de 600 vehículos antes del incidente.

ACCIONES IMPORTANTES

Los técnicos del Consell han destacado la necesidad de provocar el desprendimiento controlado de la ladera montañosa inferior a la carretera afectada, para llevar a cabo las tareas de saneamiento, estabilización y limpieza de la zona, evitando la posible caída de rocas y otros materiales una vez que se restablezca la circulación.

Por este motivo, se considera necesario instalar una barrera de protección estática de dos metros de altura, para mejorar las condiciones de seguridad de la carretera y minimizar los posibles efectos derivados de futuros deslizamientos.

Para reformar la estructura afectada, otra de las acciones más importantes es estabilizar la pared derrumbada. Esto implica introducir barras de acero pasivas y colocar una capa de soporte en la superficie.

Una vez completadas las acciones estructurales que afectan a la plataforma, el Consell de Mallorca pavimentará la zona intervenida.

CAÍDA DE UN MURO

El kilómetro 2 de la carretera del Port de Valldemossa sufrió un deslizamiento del terreno el pasado 21 de octubre, debido a las fuertes lluvias causadas por la dana Adam, que provocaron la caída de un muro de 15 metros de ancho y ocho metros de alto.

Debido a la importancia de esta carretera para los residentes del Port, el Consell de Mallorca ha procesado urgentemente todas las acciones a llevar a cabo.

Esta carretera se construyó en 1869 y ya había sufrido algunos incidentes en otros episodios. Sin embargo, este suceso es el más grave de los que se han registrado.