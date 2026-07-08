El Consell invierte 450.000 euros en 28 comercios de economía social

El Consell de Mallorca concede 450.00 euros a 28 tiendas de economía social. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha repartido 450.000 euros en ayudas a 28 comercios, gestionados por entidades de economía social, para financiar inversiones destinadas a modernizar sus establecimientos físicos y mejorar su competitividad.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, de la cuantía total, 250.000 euros corresponden a la línea dirigida a empresas con ánimo de lucro y 200.000 euros, a entidades sin ánimo de lucro.

Las ayudas están dirigidas a empresas, cooperativas y asociaciones con puntos de venta en Mallorca y permiten financiar actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad universal, el equipamiento de los establecimientos, así como la implantación de herramientas tecnológicas y sistemas de organización de productos.

La convocatoria establece una ayuda máxima de 30.000 euros por proyecto y contempla la posibilidad de solicitar un anticipo de hasta el 75 por ciento de la subvención.

En la línea destinada a entidades con ánimo de lucro se han beneficiado 15 proyectos, frente a los 13 de la convocatoria anterior, con ayudas por importe de 268.078 euros. Entre las entidades beneficiarias figuran la Cooperativa de Productores de Alimentos Ecológicos, Agromallorca SAT, Camp Mallorquí y las cooperativas agrarias de Pollença, Sant Joan, Llucmajor, Porreres, Petra y Muro, entre otras.

Por su parte, la línea dirigida a entidades sin ánimo de lucro ha beneficiado a 13 proyectos, con ayudas por valor de 104.000 euros. Entre las beneficiarias se encuentran la Fundació Deixalles, la Cooperativa Pagesa d'Inca, S'Altra Senalla y las cofradías de pescadores del Port de Pollença, Colònia de Sant Jordi, Santanyí, Andratx y Cala Bona.

La consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha destacado que estas ayudas tienen como objetivo "modernizar, mejorar la competitividad y dar visibilidad" a los comercios de economía social, con el fin de reforzar su capacidad para afrontar los retos derivados de la globalización del comercio.