El Consell lanza ayudas de 300.000 euros para coproducciones audiovisuales en Mallorca

La FTRM lanza ayudas de 300.000 euros para coproducciones audiovisuales con participación mallorquina minoritaria. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, a través de la Fundación de Turismo Responsable, ha lanzado una convocatoria de ayudas dotada con 300.000 euros para impulsar coproducciones audiovisuales con participación mallorquina minoritaria.

Según ha informado la institución en un comunicado, la dotación supone un incremento de 100.000 euros respecto a la anterior edición y contempla subvenciones de hasta 100.000 euros por proyecto para largometrajes, cortometrajes, series y documentales.

Podrán optar a estas ayudas productoras independientes con sede en Mallorca, con al menos un año de antigüedad e inscritas en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Asimismo, las bases establecen que la participación mallorquina deberá ser inferior al 50 por ciento del proyecto y que el gasto en la isla deberá ajustarse, como mínimo, a ese porcentaje de participación. Además, los rodajes no podrán haberse iniciado antes del 1 de enero de 2026.

Las propuestas se evaluarán en función de criterios como la visibilidad de localizaciones mallorquinas, el volumen de gasto en la isla, el porcentaje de rodaje realizado en Mallorca y la incorporación de valores de igualdad, diversidad y turismo responsable. Quedarán excluidos los proyectos que fomenten el incivismo, perjudiquen la imagen de la isla o tengan carácter publicitario o propagandístico.

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha señalado que la línea de ayudas busca fortalecer la industria audiovisual local, generar actividad económica más allá de la temporada alta y diversificar el modelo productivo de Mallorca.