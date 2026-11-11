El Consell de Mallorca abrirá las puertas de sus edificios en el Open House Mallorca

Palacio del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca se sumará a la iniciativa Open House Palma y abrirá las puertas de seis de sus edificios durante el próximo viernes, sábado y domingo, por lo que los ciudadanos podrán visitar de manera gratuita y guiada los edificios más emblemáticos de la institución.

Según ha informado en un comunicado, es la sexta edición del Open House Palma, que este año pone el foco en el agua con el lema 'Ciudad de agua'. En concreto, el Consell abrirá el Palau del Consell, el Centro Cultural la Misericordia, el Teatre Principal de Palma, el Museo de Mallorca, el Museo Marítimo de Mallorca y el Parque de Tecnologías Ambientales de Tirme.

Los ciudadanos podrán disfrutar de visitas guiadas con las que descubrir los rincones más desconocidos de estos inmuebles, que normalmente tienen el acceso restringido. Para poder hacer las visitas no hace falta inscripción previa, y, una vez allí, los voluntarios indicarán el tiempo de espera aproximado para hacer la visita. Los espacios son accesibles para personas con movilidad reducida.

La iniciativa de abrir los edificios más emblemáticos se enmarca en el compromiso del Consell de fomentar la transparencia y la participación ciudadana y valorar el patrimonio insular. Se suma así a otras instituciones y entidades que forman parte del Open House Palma 2026.

El Palau del Consell es el segundo edificio más visitado en todas las ediciones del Open House, con casi 1.000 personas por día. Esta vez estará abierto al público el sábado por la mañana, de 10.00 a 14.00 horas, y por la tarde, de 16.00 a 19.00 horas, con visitas guiadas. El Centro Cultural la Misericordia, el mayor edificio civil de Mallorca, estará abierto el domingo de 10.00 a 14.00 horas.

Por su parte, el Teatre Principal abrirá las puertas el sábado de 10.00 a 14.00 horas; el Museo de Mallorca y el Museo Marítimo de Mallorca lo harán el viernes de 16.00 a 19.00 horas y el sábado de 10.00 a 14.00 horas, y el Parque de Tecnologías Ambientales de Tirme estará abierto al público el sábado y el domingo de 10.00 a 13.30 horas.