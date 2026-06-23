El Consell de Mallorca acoge el primer campus de rugby en el Polideportivo Sant Ferran. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Balear de Rugby y el Consell de Mallorca organizan un campus de verano para niños y adolescentes en las instalaciones del polideportivo Sant Ferran.

El campus, que promueve el rugby y la piscina, tendrá lugar del 22 de junio al 3 de julio, y este martes se ha inaugurado oficialmente.

El Rugby Summer Camp se desarrolla como una parte del acuerdo de colaboración entre el Consell y la Federación para la promoción de valores en edad escolar y de este deporte, que en Mallorca va cogiendo impulso en los últimos años.

Durante dos semanas, niños y jóvenes de entre 9 y 13 años disfrutarán de actividades relacionadas con este deporte de equipo y contacto, de juegos y de actividades acuáticas.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, y el director insular de Deportes, Toni Prats, acompañados del presidente de la Federación Balear de Rugby, Sebastián Laportilla, y de su secretario, Aitor Gorrotxategi, han visitado el campus.

Bestard ha destacado que el Consell de Mallorca dispone de una instalación privilegiada y renovada, donde los niños pueden disfrutar de esta y otras actividades durante el verano. Entre los objetivos institucionales se encuentra el del fomento de la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones.

Además, Bestard ha añadido que el acuerdo con la Federación Balear de Rugby ha abierto las puertas a esta primera experiencia en las instalaciones del Consell, que puede ser un ejemplo para otras modalidades.

De hecho, la institución cede con prioridad el polideportivo Sant Ferran a federaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, y lo ofrece en alquiler a otras entidades para la práctica deportiva regular.

La Federación Balear de Rugby cuenta en Mallorca con 584 licencias en edad escolar que pertenecen a ocho clubes.

El Consell les apoya con las subvenciones destinadas a cubrir diferentes gastos derivados de campeonatos y de la gestión deportiva. Además, la institución colabora dentro del programa 'Jugam amb l'elit' con dos clubes de rugby mallorquines que se encuentran en el máximo de su categoría como son el Toro Rugby Club y Rugby Club Ponent, una gran novedad en los talleres que se desarrollan en horario escolar.