Concierto de Cercle Líric Balear y el Orfeó de Mallorca en el Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca acogerá este viernes un concierto de la Coral Sor Francinaina y el sábado otro del dúo formado por la soprano Raquel Llera y el pianista Daniel Mulet.

Ambas actuaciones se enmarcan en el ciclo 'Concerts a Palau' organizado por segundo año consecutivo en el salón de plenos de la institución insular.

El viernes, a las 19.00 horas, la Coral Sor Francinaina ofrecerá un repertorio diverso y de múltiples estilos, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

La formación, fundada en 1987 en Sencelles, interpretará piezas de polifonía vocal de distintas épocas, de temática tanto sacra como profana, y con muchos ejemplos de música tradicional mallorquina.

El sábado, también a las 19.00 horas, tomará el relevo el dúo formado por Raquel Llera, soprano, y Daniel Mulet, piano, quienes ofrecerán un repertorio variado que recorrerá diferentes géneros musicales, desde las arias de ópera y zarzuela hasta el lied, la canción catalana y la canción romántica.

La segunda edición del ciclo 'Concerts a Palau' empezó en octubre con la actuación del Cercle Líric Balear y el Orfeó de Mallorca y acabará el domingo 13 de diciembre con la actuación de la banda mallorquina The T-Makers.

El grupo de Algaida, formado por Pazzis Veiret (voz y bajo) Xesc Carbonell (guitarra y voz), Moncho Martín (guitarra y voz) y Mats Lindholm (batería), presentará su tercer disco, 'Inner Planet'.