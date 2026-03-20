El Consell de Mallorca acude a la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid para apoyar al diseñador Pablo Erroz

El diseñador mallorquín Pablo Erroz con la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate, en la Mercedes-Benz Fashion Week. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate, ha asistido este viernes al desfile de moda del diseñador mallorquín Pablo Erroz en la Mercedes-Benz Fashion Week que se celebra en Madrid, para "respaldar al talento local y las marcas mallorquinas".

Sobre la pasarela, Erroz ha presentado 'The Residence', una propuesta "amplia, global y diversa" de 30 salidas mixtas que apuestan por recuperar e incorporar algunas prendas pasadas icónicas para crecer de "forma sostenible, minimizar el impacto y los procesos de producción, al poner en valor durabilidad y atemporalidad".

En un comunicado, el Consell de Mallorca ha indicado que la colección está elaborada con materiales naturales como sedas, linos, napas, bordados y técnicas artesanales, así como una colección propia de tejido ikat hecho en Mallorca por Bujosa Textil.

Tras la presentación de su nueva colección, Amate ha mantenido un encuentro con el diseñador en el 'backstage' donde ha podido dar la enhorabuena al creador mallorquín por su última colección y su exitosa trayectoria.

Amate ha remarcado la apuesta de la institución insular por estar al lado de todas aquellas personas o entidades que contribuyan a "dar a conocer fuera de Mallorca el talento y la creatividad", como ha aseverado que pasa con Erroz, un creador que ha calificado de "multidisciplinar reconocido internacionalmente y con más proyección del momento".

Asimismo, ha destacado la importancia de visibilizar sectores que diversifican la economía de Mallorca, en este caso a través de la industria de la moda, y que contribuyen a "dar a conocer el potencial creativo e innovador y una imagen diferente de lo que hay en la isla".

Amate ha presenciado el desfile acompañado del director insular de Promoción Económica, Producto de Mallorca y Comercio, Álvaro Roca, entre otras autoridades.

Erroz ha recibido la ayuda institucional del Consell de Mallorca a través de una línea de subvenciones para promocionar y difundir el producto de Mallorca en la feria Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.