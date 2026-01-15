El Consell de Mallorca adelanta la convocatoria de ayudas a entidades juveniles para facilitar su planificación

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, y la directora insular de Juventud y Participación, Carmen Ripoll. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha adelantado a este mes de enero la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades, asociaciones y federaciones juveniles para facilitar una mejor planificación de los proyectos.

Esta medida, según ha indicado la institución insular en un comunicado, consolida la línea de trabajo iniciada el año pasado para adaptar las convocatorias a las necesidades del tejido asociativo juvenil.

El Consell de Mallorca destinará este 2026 un total de 1,12 millones de euros a políticas de juventud. De estos, 475.000 euros irán dirigidos a entidades juveniles, un 19% más que hace tres años.

Además, se mantendrán las mejoras incorporadas el año pasado, como el pago anticipado del 50% de la subvención o la ampliación del plazo para presentar solicitudes hasta los 20 días.

Las líneas objeto de subvención son las federaciones, asociaciones de asociaciones y entidades de ocio educativo y juveniles inscritas en el Censo Insular de Entidades Juveniles --con implantación en al menos cinco municipios de Mallorca-- y las entidades juveniles y prestadoras de servicios a la juventud inscritas en el censo pero que no cumplen los requisitos la primera.

Estas ayudas permitirán financiar tanto las actividades como los gastos corrientes de las entidades, incluyendo el personal de los programas, los planes generales de acción asociativa y los proyectos de actuación.

Las entidades interesadas pueden presentar sus solicitudes para pedir la ayuda en la Sede del Consell de Mallorca del 16 de enero hasta el 13 de febrero, inclusive.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha considerado que las entidades juveniles ejercen "un papel fundamental como herramienta de participación y cohesión social".

"A través de su actividad, canalizan las inquietudes y necesidades de la juventud, fomentan el compromiso social e impulsan iniciativas adaptadas a las realidades locales", ha dicho.

Con esta convocatoria, ha señalado, el Consell quiere reforzar el asociacionismo juvenil "como instrumento clave para el desarrollo personal y colectivo de los jóvenes de la isla".

AYUDAS A AYUNTAMIENTOS

Por otra parte, la institución insular destinará 650.000 euros a los ayuntamientos para financiar servicios de dinamización juvenil, actividades socioculturales y educativas, campañas, talleres y proyectos que fomenten la participación, la convivencia, la igualdad, la diversidad y el bienestar emocional.

Esta línea también permite sufragar mejoras de equipamientos juveniles, la adecuación de casales, la contratación de jóvenes y la elaboración o actualización de planes locales de juventud.

La convocatoria se abrirá a finales de este mes, adelantándose también al primer trimestre del año para facilitar la planificación municipal.