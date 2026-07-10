Consell de Mallorca y la APB firman un convenio para mejorar las actuaciones de los bomberos en el puerto de Alcúdia

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el presidente de la APB, José Javier Sanz, en la firma del convenio de colaboración. - EUROPA PRESS

PALMA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) han firmado un convenio para que los Bomberos de Mallorca hagan labores de prevención y simulacros en el puerto de Alcúdia, además de financiar tareas de formación y la compra de equipamientos para el cuerpo.

El acuerdo lo han rubricado este viernes el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el presidente de la APB, José Javier Sanz, en un acto con el que se pretende impulsar la colaboración entre ambas administraciones.

El convenio tendrá una duración de cuatro años y conlleva aparejado una dotación de más de medio millón de euros para estas actuaciones, con las que se pretende conseguir una isla "más segura" y proteger a las personas "por tierra, mar y aire".

Sanz ha recalcado que este documento trata de renovar el compromiso de las dos instituciones con la seguridad de las personas y hacer de los puertos unos espacios abiertos a la ciudadanía, para ello ha subrayado que la cooperación institucional es "el mejor camino para lograrlo".

Por otra parte, Galmés ha traslado sus condolencias a las familias de las personas fallecidas en los incendios de Los Gallardos y ha agradecido la labor de los servicios de emergencias que luchan por apagar el fuego.