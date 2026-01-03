El Consell de Mallorca apoya al fútbol sala isleño durante la Supercopa de España - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca apoya al fútbol sala isleño durante la Supercopa de España, que se celebra este sábado y domingo, 3 y 4 de enero respectivamente, en Son Moix, y organiza actividades familiares durante el campeonato nacional.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha informado que es uno de los patrocinadores de la Supercopa de España de Fútbol Sala 2026, un acontecimiento deportivo de primer orden que traerá a Palma la plana mayor del fútbol sala nacional.

La institución insular apoya a la organización del campeonato con la organización de actividades familiares para amenizar la Supercopa estos días: juegos, circuitos deportivos o hinchables serán algunas de las opciones.

El vicepresidente segundo del Consell y conseller insular de Deportes, Pedro Bestard, ha destacado que "el trabajo que el Consell hace con las entidades deportivas como la federación o el Palma Futsal va más allá del campo de fútbol, mediante una colaboración que acerca los valores del deporte al alumnado mallorquín".

En este sentido, el Consell de Mallorca ofrece en los centros educativos diferentes talleres de valores con los jugadores de primera como protagonistas, así como visitas 'Experience' a los partidos de la mano del Illes Balears Palma Futsal, fuente de experiencias, pilares deportivos y anécdotas para los jóvenes.

El conseller insular Pedro Bestard, también ha incidido "en los buenos resultados que se pueden obtener cuando las instituciones y los deportistas trabajan conjuntamente, como muestran las campañas que se hacen sobre los valores", además de destacar que "los jóvenes interiorizan más rápido los mensajes de refuerzo educativo si los reciben de figuras de referencia".

EL CONSELL CON LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL CAMPO

Prevenir y combatir los gritos, los insultos, las interpelaciones a los árbitros o las actitudes agresivas en campos y gradas, y entre jugadores y técnicos. Este es el objetivo de la campaña que el Consell y la Federació de Fútbol de las Baleares (FFIB) impulsan en el circuito de fútbol base desde la temporada 2024-2025.

Bajo el lema 'Tenemos un compromiso social: acabar con la violencia', más de 350 árbitros de las categorías base trasladan mensajes de '¡Respeto!', '¡No insultes!' o '¡Anima!', en una campaña de valores que cada fin de semana llega visualmente a todos los partidos y a más de 200.000 personas cada temporada.