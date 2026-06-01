El Consell de Mallorca aprobará el viernes la ley para limitar la entrada de vehículos

El conseller de Infraestructuras, Fernando Rubio; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmes, y el director insular de Movilidad, Rafel Olvier.
El conseller de Infraestructuras, Fernando Rubio; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmes, y el director insular de Movilidad, Rafel Olvier. - EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 1 junio 2026 11:22
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   PALMA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Consell de Mallorca celebrará este viernes un pleno extraordinario para debatir y previsiblemente aprobar la ley de regulación de afluencia de vehículos, que será enviada al Parlament para su tramitación y aprobación definitiva.

   La norma, que ha presentado este lunes en rueda de prensa el presidente insular, Llorenç Galmés, prevé la aprobación de un techo anual de vehículos y la tasa que se fijará para la entrada.

   La ley prevé que serán las navieras las encargadas de la gestión de la autorización y del cobro de las tasas y la exención de los residentes y los trabajadores temporales.

   Galmés, sin embargo, ha reconocido que es "imposible" que la ley pueda entrar en vigor este verano.

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