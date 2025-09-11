El Consell de Mallorca aprueba destinar cuatro millones de euros extraordinarios al sistema de menores

Archivo - Pleno del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado una modificación de crédito de siete millones de euros que irán dirigidos al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), de los cuales cuatro millones se invertirán en el sistema de protección de menores.

La medida ha salido adelante con los votos del PP y del PSIB, la abstención de MÉS per Mallorca y el rechazo de Vox, han confirmado fuentes del IMAS.

La semana pasada todos los grupos políticos salvo Vox dieron el visto bueno a esta modificación de crédito en la comisión informativa, paso previo a su votación en la sesión plenaria.

De los siete millones de euros, cuatro millones se invertirán en el sistema de protección de menores y los tres restantes en el sistema de residencias de personas mayores.