El Consell de Mallorca aprueba los Presupuestos de 2026

Momento del Pleno extraordinario del Consell de Mallorca tras la aprobación de los Presupuestos de 2026. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Plen del Consell de Mallorca ha dado luz verde a sus Presupuestos de 2026, con los 17 votos a favor de PP y Vox, mientras que ha habido 14 votos en contra de PSIB, MÉS per Mallorca y El PI y un conseller insular del socialista se ha abstenido.

La institución insular ha celebrado este lunes un pleno extraordinario para debatir sus cuentas públicas, que el conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, ha defendido que son "los más elevados y sociales de la historia", con un total de 761,7 millones de euros.

Bosch ha señalado que las cuentas mantienen un "fuerte carácter inversor" para transformar áreas como el municipalismo, el medio ambiente y la cultura, al mantener en el centro de las políticas a "los más vulnerables, la movilidad y el turismo".

La portavoz del PSIB en la institución insular, Catalina Cladera, ha argumentado que los Presupuestos están "teñidos de racismo" porque prevén "amontonar" a los menores migrantes en Son Tous como "muebles viejos".

Por su parte, la representante de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha censurado que el equipo de gobierno representa un proyecto político "vacío y subordinado", que "no responde a las necesidades de Mallorca".

El portavoz de El PI, Antoni Salas, ha justificado su oposición a las cuentas por la falta de ejecución y, especialmente, por la eliminación de las ayudas a la Obra Cultural Balear (OCB) y Joves per la Llengua.

"Eliminar estas ayudas es un ataque frontal a la lengua y a la cultura mallorquina. Es una decisión indigna, tomada por miedo a Vox o por pura comodidad política", ha afirmado.

Desde Vox, su portavoz en el Consell de Mallorca, Antoni Gili, ha aseverado que con estos presupuestos "desaparece la ideología", aunque ha admitido que "no son unas cuentas neutras", sino que "reflejan un cambio de política" en la isla.