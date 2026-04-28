El Consell de Mallorca aprueba el segundo tramo de ayudas por la guerra para las que pedirá cinco años de residencia

Pleno extraordinario del Consell de Mallorca para aprobar el segundo paquete de ayudas por la guerra de Irán y Oriente Próximo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha dado luz verde a un segundo paquete de ayudas de 22,7 millones de euros para paliar los efectos de la guerra de Irán y Oriente Próximo, para las que exigirá cinco años de residencia en la isla en el caso de las prestaciones sociales.

La medida ha obtenido los 17 votos a favor de PP, Vox y El PI, mientras que los nueve consellers insulares de PSIB y MÉS per Mallorca han votado en contra, en el Pleno extraordinario celebrado este martes.

Este segundo tramo de ayudas cuenta con 5,2 millones de euros más de los 17,5 millones anunciados inicialmente. De este modo, nueve millones de euros irán orientados a ayudas sociales para familias vulnerables, cuatro millones para equipamientos para plazas de servicios a personas con discapacidad y para evitar situaciones de sobrecarga familiar y dos millones para los ayuntamientos para financiar las residencias de personas mayores.

Otros tres millones irán a las federaciones deportivas para reducir los gastos federativos de las familias con menores de 16 años, 500.000 euros para las federaciones y asociaciones de personas mayores ante el aumento de los costes energéticos y 150.000 euros para las entidades juveniles para paliar el incremento de costes operativos.

Por otra parte, 2,2 millones subvencionarán a empresas y bonos a particulares para comprar producto local y de proximidad, un millón a ayudas para cooperativas agrícolas y establecimientos de la Serra de Tramuntana, 500.000 euros al Instituto del Deporte Hípico de Mallorca y 300.000 euros de ayudas para el sector cultural para poder asumir el incremento de costes energéticos.