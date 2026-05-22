El Consell de Mallorca apuesta por diversificar la oferta turística y reforzar los "atractivos" del interior de la isla

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, reunido con los alcaldes de la Mancomunitat des Pla. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha resaltado la importancia de diversificar la oferta turística y reforzar los atractivos de los municipios de interior, al apostar por un modelo basado en "la sostenibilidad, el patrimonio, el paisaje y la identidad local".

Esta es una de las conclusiones extraídas de la visita del conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, a Lloret de Vistalegre, para conocer el estado de las más de 40 actuaciones de mejora turística financiados por el Consell de Mallorca en los 12 municipios que integran la Mancomunitat des Pla, así como para reforzar la coordinación entre administraciones, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Ginard ha destacado que los municipios de interior tienen una realidad y unos reclamos "diferentes" de los municipios de costa, puesto que el turismo de interior busca "autenticidad, patrimonio, cultura, gastronomía, paisaje y tranquilidad".

Por este motivo, ha defendido que en el Consell de Mallorca dotarán a estos pueblos de recursos e infraestructuras, para que "puedan consolidar una oferta turística propia, diferenciada y de calidad".

Ginard ha remarcado que invertir en los municipios de interior es también "redistribuir oportunidades, generar actividad económica durante todo el año y contribuir a un modelo turístico más responsable y equilibrado territorialmente".

En su visita, el conseller insular ha estado acompañado del director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas, el alcalde de Lloret de Vistalegre, Sebastià Amengual, el gerente Mancomunitat des Pla, Joan Cifre, y los alcaldes de Algaida, Santa Eugènia, Costix, Sencelles, Sineu, Llubí y Maria de la Salut.

Por su parte, Cifre ha agradecido la colaboración institucional y el apoyo continuado del Consell de Mallorca a los municipios de la mancomunidad y ha destacado que estas inversiones permiten "mejorar espacios públicos, recuperar patrimonio, crear nuevas experiencias y reforzar el atractivo de nuestros pueblos".

El Consell de Mallorca, mediante las ayudas de la convocatoria del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT), ha financiado un total de 27 proyectos, por un importe superior a los 8,1 millones de euros.

Las actuaciones impulsadas en los municipios de la mancomunidad incluyen proyectos de recuperación patrimonial, mejora de la accesibilidad, creación y adecuación de rutas cicloturístiques y senderistas, embellecimiento urbano, rehabilitación de espacios culturales y actuaciones de movilidad sostenible.

Entre los proyectos ejecutados o en desarrollo destacan la mejora y el acondicionamiento de calles en el centro histórico de Algaida, las rutas cicloturísticas y senderistas de Ariany, el parque etnológico y el plan de esponjamiento circulatorio de Costitx, la creación y la ampliación del Centro de Visitantes de Lloret de Vistalegre, la rehabilitación de Sa Farinera y las rutas cicloturísticas de Llubí, las actuaciones de mejora turística y de accesibilidad en Maria de la Salut, el Centro de Investigación y Difusión del Patrimonio Arqueológico de Son Fornés en Montuïri, la mejora de caminos rurales y de espacios públicos en Petra, las rutas hidráulicas y senderistas de Porreres, la rehabilitación patrimonial de Sant Joan, las actuaciones de mejora turística en Sencelles, y los proyectos de embellecimiento e iluminación patrimonial de Sineu.

Los 12 municipios de la Mancomunitat des Pla también se han beneficiado de nuevas actuaciones de mejora turística, correspondientes a las convocatorias de 2025 y 2026, con una inversión conjunta de más de 418.000 euros.

Con estas actuaciones, el Departamento de Turismo trata de reafirmar el "compromiso" con los municipios de interior y con un modelo turístico que contribuya a "preservar la identidad de los territorios, mejorar la calidad de vida de los residentes y generar valor añadido a través de un turismo sostenible y desestacionalizado".