El Consell de Mallorca atendió en 2025 a 30 personas mayores en riesgo de desprotección, un 43% más que el año anterior

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en la visita a una residencia. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca atendió en 2025 a 30 personas mayores en riesgo de desprotección, nueve más que en el año anterior, lo cual represente un incremento del 43 por ciento.

El departamento de Bienestar Social ha señalado este lunes en un comunicado que el refuerzo del servicio incluyó la incorporación de diez plazas residenciales temporales en las Hermanitas para personas mayores que, ante una situación grave, no pueden continuar viviendo en su domicilio con garantías de seguridad.

Estas plazas han permitido ofrecer alojamiento, manutención y atención integral durante un periodo máximo de nueve meses, mientras los profesionales trabajan para recuperar la estabilidad de la persona y encontrar la respuesta más adecuada para cada caso.

El conseller de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha destacado que "el aumento de personas atendidas es el resultado de haber revisado el servicio, mejorado el trabajo interno e incorporado nuevos recursos".

"Hoy tenemos más capacidad para detectar las situaciones de riesgo, intervenir con agilidad y ofrecer una respuesta adaptada a las necesidades de cada persona", ha asegurado.

Según Guillermo Sánchez, se ha pasado "de un programa centrado principalmente en la valoración, el asesoramiento y la coordinación de los recursos a disponer también de una alternativa residencial pública para los casos en los que es necesario actuar de manera inmediata y proteger a la persona fuera de su domicilio".

MÁS IMPLANTACIÓN EN LA 'PART FORANA'

Durante 2025, el servicio recibió 33 solicitudes, de las cuales 22 procedían de la 'Part Forana' y 11 de Palma, lo que supone que dos de cada tres peticiones llegaron de municipios de fuera de Ciutat.

También aumentó el papel de los servicios sociales municipales como principal puerta de entrada al programa. En 2025 derivaron 14 casos al IMAS, frente a los 9 del año anterior, lo que supone un incremento del 56 por ciento

Guillermo Sánchez ha señalado que "el municipalismo avanza cuando los recursos del Consell llegan de manera efectiva a todos los pueblos de Mallorca" y ha defendido que el servicio es "más cercano, con más implantación territorial y más capacidad para dar apoyo a los ayuntamientos".

El servicio está dirigido a personas residentes en Mallorca 65 años o más y a personas mayores de 55 años con una discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, siempre con un informe profesional previo.

El IMAS interviene ante situaciones de negligencia grave en los cuidados, la medicación o las necesidades básicas; violencia familiar o maltrato físico o psicológico grave; interdependencia patológica entre la persona cuidadora y la usuaria, o casos de abuso económico grave.

Además de valorar el grado de riesgo de desprotección, los profesionales ofrecen apoyo técnico especializado a los servicios sociales municipales y coordinan los diferentes recursos sociales y asistenciales implicados.