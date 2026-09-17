El Consell de Mallorca aumentará hasta las 22 plazas en Deixalles para atender a personas diagnosticadas de salud mental

El conseller insular de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, visita las instalaciones de la Fundació Deixalles, acompañado del presidente de la fundación, Pep Falcó, y otros representantes. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca duplicará las plazas destinadas a la atención integral y la promoción de la autonomía de personas con discapacidad asociada a un diagnóstico de salud mental en la Fundació Deixalles, por lo que pasarán de 11 en este 2026 a 22 en 2027.

El conseller insular de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha hecho este anuncio durante una visita a las nuevas instalaciones de la fundación en el polígono de Son Bugadelles, en Calvià, según ha informado la institución insular en un comunicado.

Allí, ha estado acompañado por la directora insular de Personas con Discapacidad, Maria Francesca Rigo, y del director insular de Inclusión Social, Andreu Jaume. La delegación del IMAS ha sido recibida por el presidente de la Fundació Deixalles, Pep Falcó.

"Ampliar los recursos de atención a la salud mental significa ampliar también las oportunidades para que más personas puedan desarrollar su proyecto de vida con autonomía", ha apuntado.

Por eso, ha resaltado este incremento de las plazas concertadas con la Fundació Deixalles para el próximo año y el refuerzo de la colaboración que suma atención social, autonomía e inclusión".

Este servicio ofrece un acompañamiento individualizado con actuaciones orientadas a fomentar la autonomía personal y social, la participación en la comunidad y la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad por motivos de salud mental.

La visita también ha servido para conocer de cerca la labor que desarrolla la Fundació Deixalles en el ámbito de la inclusión sociolaboral, con la que el IMAS mantiene diferentes líneas de colaboración.

En este sentido, Deixalles participa en los procesos de inserción sociolaboral de personas usuarias de la Red de Inclusión Social del IMAS a través de actividades y talleres orientados a la adquisición de habilidades, la formación y la preparación para la incorporación al mercado laboral.

Esta colaboración permite trabajar aspectos como los hábitos laborales, las competencias personales y sociales y las habilidades necesarias para avanzar hacia la inserción laboral, dentro de los itinerarios individualizados de cada persona.