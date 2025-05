El Consell de Mallorca y Es Baluard Museu presentan Biennal B

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma han presentado Biennal B, un proyecto que pone en valor la riqueza cultural de la isla a través del arte.

En una nota de prensa, el Consell ha informado de la presentación, este viernes, junto a Es Baluard Museu, de Biennal B, un proyecto que pone en marcha iniciativas creativas interdisciplinares que fomentan la colaboración entre artistas contemporáneos y profesionales de la artesanía comprometidos con el desarrollo sostenible, los oficios, las tradiciones y el paisaje. De esta manera, se pondrá en valor la riqueza cultural de Mallorca a través del arte.

Una veintena de instituciones de 13 municipios de Mallorca serán las sedes de los proyectos este 2025, vertebrando, de esta forma, un eje que conectará Es Baluard Museu con cada espacio de forma expandida yendo más allá de los muros del propio museo y también de la ciudad. Con Biennal B y por primera vez en su historia, Es Baluard Museu trabajará de forma deslocalizada y cooperativa, con entidades públicas y privadas, incentivando la colaboración entre instituciones de la isla, agentes, artistas y artesanos baleares, así como profesionales del conocimiento científico.

La vicepresidenta del Consell y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha presentado el proyecto junto con el director de Es Baluard Museu y codirector de Biennal B, David Barro, y la meteoróloga y codirectora de Biennal B, Mercedes Martín. Biennal B se desarrollará a partir de tres ejes principales: proyectos creativos interdisciplinares, acciones de conectividad ecológica y cultural y un Congreso Internacional de Arte, Cultura y Ciencia.

PROYECTOS CREATIVOS INTERDISCIPLINARES

A través de exposiciones, intervenciones in situ y acciones de performance, se fomentará la colaboración entre artistas contemporáneos y profesionales de la artesanía comprometidos con el desarrollo sostenible, los oficios, las tradiciones y el paisaje.

Estos proyectos permitirán a Es Baluard Museu la colaboración con otros museos e instituciones de la isla, así como con agentes y profesionales de la mediación que activen acciones artísticas capaces de conjugar arte, artesanía y oficios tradicionales con el desarrollo sostenible, con la intención de convertir la isla en un escenario de manera ininterrumpida y desestacionalizada.

Las instituciones que colaboran como sedes de los proyectos de 2025 son: Casal de Son Tugores (Alaró), CCA (Andratx), monasterio de Bellpuig (Artà), Casal de Cultura Can Gelabert (Binissalem), salines d'Es Trenc (Campos), Castell de Capdepera (Capdepera), Son Corró (Costitx), Museu del Calçat i de la Indústria (Inca), Fundació Toni Catany (Llucmajor), Museu d'Història (Manacor), Museu de Mallorca, Fundació Pilar i Joan Miró, Casal Solleric, Can Balaguer y Casa Planas (Palma), Museu de Pollença, iglesia del convento de Santo Domingo y Coster Art i Natura (Pollença), Casa de Cultura (Santanyí) y Museu de la Mar, Museu Balear de Ciències Naturals (Jardí Botànic) y Can Prunera (Sóller).

Artistas contemporáneos reconocidos trabajarán con profesionales de la artesanía de Mallorca en el universo del calzado, del textil, de la llatra y el trenzado de palmas, del valor cultural de la lana mallorquina, de la gastronomía, de la cerámica, del mundo del mar --con artesanos y acciones de proyección de la vela mallorquina y de los Llaüts--, utensilios de tipo etnográfico relacionados con el trabajo en el campo y utensilios de cocina antiguos, de la cultura talayótica, así como con proyectos guiados por sabios locales que proyectan la idiosincrasia del paisaje o de la geografía mallorquina, de la flora mediterránea o de la tradición oral y la poesía.

Los artistas, profesionales de la artesanía y los oficios participantes, así como comisarios se irán anunciando públicamente días antes de sus respectivas inauguraciones o presentaciones.

ACCIONES DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y CULTURAL

Biennal B pretende fomentar la conectividad ecológica y la resiliencia de los ecosistemas en colaboración con otras instituciones culturales de la isla, desde lo local a lo universal, mediante prácticas de cuidado del tejido de la tierra, los oficios tradicionales y acciones relacionadas con protección del ecosistema marino.

La ciencia ciudadana y la innovación social y creativa en Biennal B tienen la función de activar el territorio y a sus gentes, teniendo como objetivo darles la capacidad de imaginar. A partir de ejercicios cocreativos, con la ciencia y el arte, el diseño especulativo y el diseño de futuros como herramientas, Biennal B quiere ser capaz de generar visiones colectivas de futuros deseados, que sirvan de faro sobre el que orientar futuras acciones en la isla de Mallorca y el archipiélago balear.

Dentro de estas acciones se incluye un concentrador de cultura y ciencia ciudadana y la iniciativa 'Sòl Mallorca', coordinada por Ela Spalding y cuyo inicio fue el pasado mes de abril.

CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTE, CULTURA Y CIENCIA - BIENNAL B

El Aljub de Es Baluard Museu acogerá los días 7 y 8 de noviembre de 2025 el primer Congreso Internacional de Arte, Cultura y Ciencia - Biennal B. Este encuentro reunirá a expertos para proponer modelos de transformación responsable, abordará temas como innovación cultural, desarrollo económico, ecología y patrimonio, en línea con los 17 ODS de la ONU y hará balance de lo presentado en Biennal B los meses anteriores.

Con el apoyo de instituciones académicas y científicas y el diálogo intercultural como propósito, Biennal B quiere ser una iniciativa transformadora y para ello quiere atraer a figuras claves de diferentes disciplinas, desde las humanidades hasta las ciencias, incorporando expertos con un enfoque multidisciplinar para crear un diálogo enriquecedor sobre los desafíos ambientales y la evolución cultural.