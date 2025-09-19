El Consell de Mallorca celebrará una jornada de skate para jóvenes el 4 de octubre en Galatzó

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca celebrará una jornada de skate para jóvenes el próximo 4 de octubre en Galatzó, un evento, con el que se busca fomentar el deporte y la creatividad y en el que habrá competiciones, talleres y música en directo.

Según ha informado en un comunicado la institución insular, la jornada gratuita tendrá lugar en el skatepark de Galatzó. La diada dará inicio a las 10.00 horas y habrá actividades hasta las 20.00 horas.

La programación incluye diferentes competiciones como el Game of Skate, un cara a cara donde el participante debe igualar los trucos del rival. También se valorará el Best trick, donde se premiará el truco más espectacular, así como el Line Contest donde se elige la mejor secuencia de trucos dentro del parque. La última competición será la Death Race, una carrera entre todos los participantes.

Los ganadores de las diferentes competiciones recibirán premios como tablas, ruedas o camisetas con el objetivo de animar a competir a la máxima cantidad de gente posible.

Por otra parte se han organizado talleres de personalización de tablas, mecánica básica y de iniciación para niños de entre 6 y 11 años. La jornada contará con música, primero con un DJ en directo, y después, con la actuación del grupo de rock Blunt.

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que la diada es una manera de hacer deporte de una forma diferente, en un ambiente lúcido y cercano, así como una oportunidad para reunir a gente joven en torno a una disciplina que les gusta. "Desde el Consell queremos impulsar iniciativas que fomenten hábitos saludables y, al mismo tiempo, sean un punto de encuentro y convivencia para nuestra juventud", ha concluido.