El Consell de Mallorca cierra su ciclo de formación municipal con 345 asistencias - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ciclo Formativo para el Personal Municipal del Consell de Mallorca ha cerrado su quinta edición con 345 asistencias de personal al servicio de los ayuntamientos de la isla.

La iniciativa se ha desarrollado en siete sesiones presenciales, entre el 27 de octubre y el 20 de noviembre, en las que se han abordado materias como la protección social y el ingreso mínimo vital, las novedades del Reglamento de extranjería, el censo electoral, la gestión de los recursos humanos, la inteligencia artificial generativa aplicada a la función interventora y la disciplina urbanística.

Según ha detallado la institución insular en un comunicado, la última sesión, que se ha celebrado este viernes con la participación de 135 asistentes, ha tratado sobre los proyectos de legalización o demolición y su incidencia en los expedientes de infracción urbanística, y la ha impartido el director gerente de la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca, Bartomeu Tugores.

La consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell, Pilar Amate, ha señalado que estas sesiones responden a las demandas de los ayuntamientos, "que necesitan adaptarse continuamente a un entorno normativo, administrativo y tecnológico en constante transformación".

En este sentido, ha remarcado que los ayuntamientos "se enfrentan a diario a retos complejos que requieren respuestas ágiles y seguras". "Por eso queremos ofrecer herramientas a los equipos técnicos y administrativos locales, para que dispongan de los conocimientos y la seguridad jurídica necesarios para seguir prestando un servicio público excelente, eficaz e innovador en beneficio de toda la ciudadanía", ha añadido.

Estas jornadas, que este año celebran su quinta edición, buscan ser un espacio de encuentro para el personal funcionario con habilitación de carácter nacional, el personal técnico y los cargos electos de los ayuntamientos de Mallorca. Participan secretarios, interventores y tesoreros, así como personal técnico y administrativo de las distintas áreas municipales.

Esta edición también ha tratado la planificación y el relevo generacional en los departamentos de recursos humanos de los municipios pequeños y medianos, la aplicación de la inteligencia artificial generativa a la función interventora y la tramitación de los expedientes de infracción urbanística.