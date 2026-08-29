El Consell de Mallorca clausura este sábado la primera edición del Mallorca Photofest 2026. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca cierra la primera edición del Mallorca Photofest 2026 en un acto de clausura que se celebra este sábado en el Museo de Mallorca a las 20.00 horas.

Este festival bienal, estrenado el pasado 25 de abril, ha desplegado durante cuatro meses el arte fotográfico contemporáneo en toda la isla. Su programación, que ha combinado exposiciones, talleres y conferencias, ha tenido lugar en 36 espacios culturales de Palma y la parte foránea, según ha informado en nota de prensa la institución insular.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y conseller insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha valorado muy positivamente esta primera edición del festival, que ha contribuido a dar una alta visibilidad al arte fotográfico contemporáneo y ha abierto nuevas vías de diálogo entre creadores, espacios culturales y público.

Roca ha destacado que el Photofest "es un proyecto impulsado por Art Palma Contemporani y basado en la colaboración público-privada, un modelo que enriquece el tejido cultural de Mallorca y permite que la creación artística fotográfica llegue a toda la isla".

En esta primera edición el Centro Cultural la Misericòrdia ha acogido dos de las exposiciones centrales. Por un lado, 'Grandeza y bajeza de lo espontáneo', de Bandia Ribeira, galardonada con el Premio Mallorca de Fotografía Contemporánea 2025, y 'Cuando se acabe el día', de Beatriz Polo Iañez, Premio Mallorca de Fotografía Talent Illenc 2025, que se han podido visitar hasta el 22 de agosto.

Por otra parte, la muestra 'Negatius de sol. A dos siglos del nacimiento de la fotografía', en el Museo de Mallorca, comisariada por Martí Llorens (Factoría Heliográfica) y la Fundación Casa Planas, ha permanecido abierta hasta el 30 de agosto y ha aportado la mirada histórica del festival con un recorrido por los orígenes del medio fotográfico.

Las tres propuestas han tenido una gran acogida por parte del público, que ha podido disfrutar de un programa que combina la creación contemporánea con una aproximación a los fundamentos de la fotografía.

Con el punto final de esta primera edición, el Consell de Mallorca reafirma su compromiso con la cultura contemporánea y con iniciativas que fortalecen el tejido creativo de la isla.

En palabras de Roca, "el Photofest cierra esta primera edición con una respuesta muy positiva y con la mirada puesta en consolidarse como una cita de referencia en el panorama cultural".