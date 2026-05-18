El Consell de Mallorca comienza la elaboración del primer Plan Insular de Juventud

Reunión para comenzar la elaboración del Plan de Juventud - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha iniciado la elaboración del primer Plan Insular de Juventud con la constitución del espacio consultivo, un órgano de escucha para la redacción de este documento.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, se ha reunido este lunes con representantes de asociaciones y agrupaciones políticas juveniles de Mallorca para comenzar a elaborar este plan que, según la institución insular, permitirá incorporar las aportaciones de los jóvenes a las futuras políticas juveniles del Consell.

"Hoy comenzamos un paso importante para situar las políticas de juventud como una prioridad institucional", ha destacado Fuster, quien ha defendido que este documento será "herramienta construida escuchando a los jóvenes".

El conseller ha señalado que Mallorca no cuenta con una herramienta estratégica propia para planificar de manera transversal las políticas de juventud.

Por ello, la intención del Consell es que este plan pueda "dar respuesta a los retos reales de los jóvenes y marcar la hoja de ruta de las futuras actuaciones del Consell en materia juvenil".

Durante esta primera reunión se han expuesto las principales líneas de trabajo, la metodología y el calendario previsto para avanzar en la redacción del documento.

El Espacio Consultivo del I Plan de Juventud que se ha constituido este lunes se reunirá cada 15 días para tratar las diferentes áreas estratégicas del futuro documento.

Entre las temáticas, se encuentran el fomento de la autonomía personal y el apoyo a los procesos de emancipación juvenil; la salud y el bienestar emocional; la formación, el talento y el futuro laboral; así como la participación, el voluntariado, el ocio, el tiempo libre y la socialización.

También prevé abordar la cultura, el deporte y las actividades complementarias; el medio ambiente, la sostenibilidad y la movilidad; la integración, la diversidad y las capacidades diferentes, así como el acceso a la información.

Paralelamente a este proceso participativo, la institución insular iniciará un análisis "exhaustivo" de la situación actual de los jóvenes de Mallorca para "conocer en profundidad sus necesidades, dificultades y retos actuales".

Este diagnóstico, han explicado desde el Consell, servirá de base para definir las prioridades y las futuras líneas de actuación del plan.

En la reunión han participado representantes del Consejo de la Juventud de Baleares y Joves per la Llengua, y también representantes de Nuevas Generaciones del PP, Juventudes Socialistas de Baleares, Vox y Pi+Som Mallorca.