El Consell de Mallorca compra la 'barca de bou' Rafael, declarada bien de interés cultural - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha formalizado la adquisición de la histórica embarcación Rafael, una de las últimas 'barques de bou' de primera generación construidas en Palma y que recientemente ha sido declarada bien de interés cultural (BIC).

La firma notarial de compra, por un importe de 175.000 euros, ha tenido lugar esta semana entre el presidente insular, Llorenç Galmés, y el propietario de la barca, Jan Santolaria Curel.

El pasado 14 de mayo la histórica barca fue declarada bien de interés cultural, figura de protección que supone la aplicación del régimen de protección establecido para los bienes con alto valor histórico y garantizar así su preservación.

En los próximos meses, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, la embarcación se someterá a un plan de restauración que consistirá en una revisión completa y una renovación de aquellos elementos deteriorados, siguiendo las técnicas de los 'mestres d'aixa'.

Durante su estancia en el taller, la barca podrá ser visitada, principalmente por escolares, que así podrán conocer de primera mano la importancia patrimonial y cultural de la embarcación.

"La adquisición de esta joya náutica que vuelve a Mallorca y amplía el patrimonio marítimo de la isla. Representa una parte esencial de la historia, la cultura y el legado histórico de todos mallorquines", ha dicho Galmés.

LA HISTORIA DE LA EMBARCACIÓN

La 'barca de bou' Rafael fue construida en los Astilleros Llompart de Palma en el año 1915 y, según la institución insular, representa un ejemplo único de la navegación tradicional de principio del siglo XX.

Fue construida para pescar a vela, solo con la fuerza del viento como propulsión. Con 12,90 metros de eslora, 4,40 metros de manga y 1,33 metros de puntal, está hecha con madera de encina y olivo para las cuadernas y forrada con pino, y tiene una capacidad para 25 pasajeros.

El barco se ha comprado al propietario actual, Jan Santolaria Curel, hijo y heredero de Joan Santolaria Sarabia, quien fue el dueño del barco durante 30 años, desarrollando una gran tarea de mantenimiento y de difusión de la navegación tradicional de la vela latina.

Fue propietario del barco desde 1995 hasta su fallecimiento, en noviembre de 2024, habiendo expresado su deseo de la vuelta de la Rafael a Mallorca.

La embarcación ha estado durante muchos años en Palamós, en la Costa Brava, tiempo durante el cual se ha dado a conocer la embarcación a muchas personas que han podido disfrutar de las salidas organizadas por su patrón.