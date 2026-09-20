El Consell de Mallorca crea un plan de formación para mejorar la atención a las víctimas de violencia machista. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha creado un plan de formación dirigido a los profesionales que trabajan en la atención a víctimas de violencia machista, con el objetivo de reforzar su preparación y ofrecerles nuevas herramientas para mejorar la detección, la intervención y el acompañamiento a las mujeres.

El programa cuenta como docentes con profesionales de los diferentes servicios de la Red de Atención a las Víctimas de Violencia Machista, según ha informado la institución insular en un comunicado.

La formación se acerca, además, a diferentes municipios de Mallorca para facilitar la participación de los profesionales.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que con este nuevo plan se da un paso más en la mejora de la atención a las víctimas. "Queremos que los profesionales que están en primera línea tengan la formación, los conocimientos y las herramientas necesarias para actuar ante situaciones cada vez más complejas", ha afirmado.

"Mejorar la formación de los profesionales es también mejorar la protección y el acompañamiento que reciben las mujeres", ha añadido Fuster.

El plan incluye formación especializada sobre violencia machista en adolescentes, procedimiento penal y protección inicial, violencia sexual, derecho de extranjería y protección internacional, procesos civiles y rupturas familiares, prevención del suicidio, acogida de víctimas, intervención grupal y violencia vicaria, entre otras materias.