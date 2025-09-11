El Consell de Mallorca da luz verde a que 2026 sea el 'Año Jaume I'

La bancada del grupo de MÉS per Mallorca en el Consell insular. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado una moción de MÉS per Mallorca para que en 2026 se celebre el 'Año Jaume I' coincidiendo con el 750 aniversario de la muerte del conquistador.

Se trata, según han indicado los ecosoberanistas en un comunicado, de una iniciativa de "gran alcance cultural e institucional" que tiene como objetivo poner en valor la figura de Jaume I y su legado en Mallorca y en el conjunto de Baleares.

Con la aprobación de la moción, el Consell de Mallorca se ha comprometido a declarar oficialmente el 2026 como el 'Año Jaume I' y a impulsar un programa de actividades culturales, educativas e institucionales por toda la isla.

Para garantizar la pluralidad y la calidad de esta programación, ha detallado MÉS, está previsto que se cree una comisión conmemorativa en la que participarán historiadores, entidades culturales, municipios, la Universitat de les Illes Balears (UIB) y otras instituciones relevantes.

Además, a raíz de la iniciativa aprobada, la institución insular ha instado tanto a los gobiernos autonómico y central a colaborar en la conmemoración, aportando apoyo institucional, logístico y económico.

Uno de los puntos "más simbólicos" de la propuesta de los ecosoberanistas es el impulso del hermanamiento de Mallorca y la ciudad valenciana de Alzira, donde murió Jaume I el 27 de julio de 1276.

Este gesto quiere sumarse al hermanamiento ya existente entre Palma y Montpellier, ciudad natal del monarca, y simbolizar "la voluntad de tejer vínculos históricos y culturales entre territorios que comparten una memoria común".

"Es un orgullo que el Consell de Mallorca asuma el liderazgo de esta conmemoración. Hablamos de una figura que no solo forma parte de nuestra historia sino que ha marcado profundamente la identidad política, cultural y social de la isla. El 'Año Jaume I' es una oportunidad para reconocer nuestro pasado y proyectarlo hacia el futuro", ha celebrado el conseller de MÉS per Mallorca Joan Llodrá.

La portavoz de los ecosoberanistas en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha puesto el acento en el carácter colectivo y de proyección que debería tener la celebración.

"Será una oportunidad para proyectar nuestra historia con una mirada abierta y compartida. No es solo una efeméride, es un espacio para fortalecer la cultura, la investigación y la relación entre pueblos que compartimos un legado común. Es fundamental que esta conmemoración no sea solo institucional, sino que implique al conjunto de la sociedad mallorquina", ha dicho.