El Consell de Mallorca despliega las banderas por los 15 años de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha instalado banderolas conmemorativas de los 15 años de la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial por la Unesco en las principales sedes de la institución.

Las banderolas, que ya lucen en el Palau del Consell, en La Misericòrdia y en el edificio de General Riera, forman parte de la campaña 'Una pinzellada a la memòria. 15 anys, Patrimoni Mundial', impulsada con motivo de esta efeméride.

Durante los próximos días, esta iniciativa también llegará a los 20 municipios que forman parte del territorio Patrimonio Mundial, que se sumarán a la conmemoración con la instalación de las mismas banderolas, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

La campaña pretende reivindicar la Serra de Tramuntana como una "gran obra colectiva construida a lo largo de los siglos". "Igual que un cuadro se compone de muchas pinceladas", la Serra es el resultado de las aportaciones de generaciones de personas que han trabajado, vivido y cuidado este territorio", ha apuntado la institución.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Para celebrar este aniversario, el Consell de Mallorca ha organizado una programación especial con más de una treintena de actividades culturales, musicales, gastronómicas y divulgativas repartidas entre los meses de junio y julio.

Coincidiendo con el 29 de junio, fecha en la que la Unesco declaró la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial, se han programado diversas actividades abiertas al público para profundizar en la historia, los valores y el significado de este reconocimiento internacional.

Ese mismo día se inaugurará en La Misericòrdia la exposición 'La Serra de Tramuntana, abans i després', un proyecto de refotografía que compara lugares actuales de la Serra con las imágenes recopiladas por el archiduque Luis Salvador a finales del siglo XIX.

El 30 de junio, Selva acogerá la mesa redonda 'Què suposa ser Patrimoni Mundial?', un encuentro que reunirá a expertos vinculados al patrimonio mundial y al proceso que culminó con la declaración de la Serra por parte de la Unesco.

El 1 de julio tendrá lugar la presentación del libro 'La Serra encantada', una recopilación de rondallas de Antoni Maria Alcover ambientadas en la Serra de Tramuntana.

La conmemoración continuará al día siguiente con el acto institucional 'Una pinzellada a la memòria. 15 anys, Patrimoni Mundial' en los jardines de Alfàbia, que combinará música, reconocimientos y diferentes homenajes.

El programa culminará el 4 de julio con la celebración de la GastroSerra en Mancor de la Vall, una de las actividades centrales de la conmemoración y la primera feria dedicada íntegramente a los productos con Distintivo Serra de Tramuntana.