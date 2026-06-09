El Consell de Mallorca destaca que las previsiones para esta temporada "confirman el liderazgo del turismo mediterráneo"

Reunión del Consejo Asesor de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, ha destacado que las previsiones para el 2026 "confirman que Mallorca continúa liderando el turismo mediterráneo desde la estabilidad, la calidad y la responsabilidad".

Así lo ha subrayado este martes en la reunión del Consejo Asesor de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca para presentar sus líneas estratégicas para impulsar un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la innovación y la reputación del destino.

"No buscamos crecer en número de visitantes, sino en valor añadido, alargando la temporada y generando más oportunidades durante todo el año", ha subrayado Ginard, que ha presidido la reunión.

El objetivo del encuentro, según ha informado el Consell en una nota de prensa, ha sido presentar las líneas estratégicas que contribuyen a consolidar el compromiso de la Fundación, con un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la innovación, la colaboración y la generación de valor compartido para toda la sociedad mallorquina.

En este sentido, el conseller insular ha señalado que la apertura del 70 por ciento de la planta hotelera en marzo "es una muestra clara que la desestacionalización avanza". "Mallorca demuestra que es posible combinar competitividad turística, convivencia con los residentes y respeto por el territorio", ha añadido.

Igualmente, ha subrayado la voluntad de la institución insular de que los viajeros descubran "una Mallorca auténtica, con identidad propia y comprometida con un modelo turístico más sostenible, equilibrado y generador de prosperidad compartida".

El foro ha reunido representantes de las principales instituciones públicas, organizaciones empresariales, entidades sociales, agentes económicos, sindicatos, universidades y sectores vinculados al turismo, para fomentar el diálogo, el intercambio de conocimiento y la coordinación de acciones en torno al futuro del destino.

Según la Fundación, en un contexto marcado por los desafíos de la sostenibilidad, la convivencia, la competitividad y la reputación de Mallorca, el Consejo Asesor ha reafirmado la importancia de la colaboración público-privada para avanzar, con una visión compartida, y afrontar la nueva temporada turística de forma coordinada.

Durante la sesión, se han presentado las actuaciones principales ejecutadas durante el primer semestre del año y las líneas estratégicas previstas para la segunda mitad de 2026.

Entre los hitos principales conseguidos, han destacado la finalización del Observatorio de Turismo Sostenible, así como la puesta en marcha de la Plataforma Inteligente de Destino (PID), que permitirá centralizar y analizar información turística mediante la integración con el nodo estatal de Segittur.

También se ha informado sobre la consolidación de la nueva página web Mallorca.es, como portal unificado del destino, así como sobre el inicio del proyecto de agentes conversacionales basados en inteligencia artificial, que mejorarán la experiencia de información y atención a residentes y visitantes.

En materia de colaboración público-privada, durante el primer semestre se ha reforzado el posicionamiento de Mallorca en los principales foros internacionales del sector y se han impulsado acciones vinculadas a segmentos estratégicos, como el turismo deportivo, gastronómico, accesible, audiovisual, MECE y prémium.

Además, se han puesto sobre la mesa los avances de las comisiones técnicas de producto, espacios de trabajo y debate que favorecen la coordinación entre el sector público y el privado en la definición de las estrategias turísticas del destino.

HERRAMIENTAS PARA DESESTACIONALIZAR

De cara al segundo semestre, la Fundación continuará con la presencia internacional, mediante nuevas acciones promocionales, viajes de familiarización, encuentros profesionales y acontecimientos estratégicos en mercados consolidados y emergentes.

También se desarrollarán nuevas campañas de comunicación centradas en la convivencia, la sostenibilidad y el orgullo local.

Desde el Consell han señalado como uno de los proyectos más relevantes la evolución de Mallorca.es hacia "un auténtico ecosistema digital de destino", que permitirá integrar información turística, actividades locales, oferta empresarial y contenidos municipales, y generar, además, datos útiles para la toma de decisiones y la desestacionalización de la actividad turística.

En el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas, la Fundación desplegará una estrategia de agencias especializadas para reforzar la presencia y el posicionamiento de Mallorca, tanto en mercados consolidados, como Alemania, el Reino Unido y España, como en mercados emergentes y de alto potencial, entre ellos los Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Asia e Italia.

La reunión también ha servido para presentar las nuevas líneas de trabajo en materia de gobernanza reputacional y gestión de situaciones adversas.

La Fundación impulsará un sistema de alerta temprana, protocolos de actuación y espacios permanentes de coordinación institucional, empresarial y social, con el objetivo de anticipar riesgos, reforzar la confianza en el destino y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles crisis que puedan afectar la imagen de Mallorca.