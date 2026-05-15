El Consell de Mallorca destina 60.000 euros para preservar y difundir el legado del pintor Coll Bardolet - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha destinado 60.000 euros a la Fundació Cultural Coll Bardolet este 2026, una dotación que se incrementa en 20.000 euros respecto al año pasado, con el objetivo de preservar y difundir el legado del pintor de Valldemossa.

Este viernes se ha celebrado el patronato de la fundación, en el que se han aprobado las cuentas anuales y al que ha asistido la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.

"Esta partida responde a la voluntad de preservar un legado artístico que forma parte de la identidad cultural de Mallorca y mantener vivo un espacio de creación, participación y conocimiento vinculado al artista, una figura esencial del arte mallorquín del siglo XX", ha dicho Roca.

La consellera, según ha informado la institución insular en un comunicado, también ha señalado que Valldemossa y la Serra de Tramuntana han sido históricamente un foco de inspiración para creadores de todo el mundo.

Coll Bardolet, ha añadido, supo captar "como pocos" la luz, el paisaje y la esencia de este entorno "privilegiado". "Apoyar a la Fundación es también garantizar que su legado continúe vivo para las generaciones futuras", ha sostenido.