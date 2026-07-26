El Consell de Mallorca destina más de un millón de euros a la digitalización y ciberseguridad de los ayuntamientos - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones de 1,2 millones de euros dirigida a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, mancomunidades y entidades locales menores para actuaciones de administración electrónica, digitalización y ciberseguridad.

Esta cantidad representa un incremento del 10,6% con respecto a la dotación económica destinada el pasado ejercicio para esta finalidad, ha informado la institución insular en un comunicado.

De este modo, cada uno de los 46 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, así como la entidad local menor de Palmanyola, percibirá una cantidad fija de 24.400 euros, mientras que a cada una de las cinco mancomunidades le corresponden 18.840 euros.

La subvención se divide en dos líneas diferentes. La primera cuenta con un presupuesto de 680.000 euros para financiar los gastos corrientes de los 46 municipios de menos de 20.000 habitantes, las cinco mancomunidades y la entidad local de Palmanyola; como son, entre otros, los gastos en programas de gestión de expedientes electrónicos, licencias para el mantenimiento de líneas de datos o la conservación de archivos en la nube.

Por otro lado, la segunda línea cuenta con un presupuesto de 561.000 euros, y podrá subvencionar actuaciones de inversión, como son las de adquisición de equipos informáticos, la instalación de videoactas para modernizar la grabación de los plenos en los ayuntamientos o mejora del cableado eléctrico y de datos, entre otros.