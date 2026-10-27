El Consell de Mallorca destina medio millón de euros a ampliar las actividades para personas mayores en los municipios

Actividad de Consell de Mallorca para personas mayores - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca destina 500.000 euros a impulsar las actividades socioculturales para las personas mayores de 60 años en los municipios de la isla.

La institución insular ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas específica para los ayuntamientos para ampliar las oportunidades de ocio, convivencia y participación de las personas mayores.

A través de estas subvenciones, ha informado el Consell en una nota de prensa, los municipios podrán organizar talleres, actividades culturales y artísticas, propuestas formativas, encuentros sociales e iniciativas intergeneracionales.

Las ayudas también permitirán sufragar gastos como la contratación de profesionales, el transporte o el material necesario para desarrollar las actividades.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado el objetivo es que las personas mayores tengan oportunidades para mantenerse activas, relacionarse y disfrutar de actividades en su propio municipio.

"Los ayuntamientos conocen de primera mano las necesidades de sus vecinos y, con estas ayudas, les proporcionamos más recursos para darles respuesta", ha resaltado.

La convocatoria distribuye los 500.000 euros en tres líneas según la población: 200.000 euros para los municipios de menos de 10.000 habitantes, 200.000 euros para los de entre 10.000 y 25.000 habitantes, y 100.000 euros para los de más de 25.000 habitantes.

Las subvenciones cubrirán las actividades desarrolladas entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de mayo de 2027. Los ayuntamientos podrán presentar las solicitudes hasta el próximo 17 de noviembre, a través de la Sede Electrónica del Consell.